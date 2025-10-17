Uber司機成臨時保母？ 女乘客丟嬰整晚夜店狂歡惹議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名母親貪圖玩樂，竟將嬰兒留在Uber內獨自離去。示意圖／ingimage
美國一名母親貪圖玩樂，竟將嬰兒留在Uber內獨自離去。示意圖／ingimage

美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）一名Uber司機日前爆料，當時接到乘客後，對方竟將年幼的孩子留在車上，聲稱自己要去夜店玩樂，甚至提供一個假的地址讓司機送孩子回家。司機見狀錯愕不已，最後只好將嬰兒留在身邊過夜。

根據外媒報導，司機潔伊（Jay Love）表示，當晚載到一名女性乘客，對方臨時要求她幫忙把孩子送去「前男友家」，還額外支付車資。然而事後她才發現地址是假的，對方也不再接電話或回訊息。潔伊無奈表示：「怎麼有人能把孩子交給一個陌生人？我自己也有女兒，根本無法想像。」

隔天早上，潔伊在家中架起攝影機開直播，提醒其他Uber司機留意這名女乘客，指出她疑似把叫車平台當成「臨時保母服務」。影片中可聽見潔伊心疼地說，自己從晚上八點起就照顧這名嬰兒，「我不是要責怪誰，但她完全沒有回覆，也沒人來接這孩子，實在太離譜。」

潔伊之後將孩子帶到當地警局，卻被警方告知要把孩子歸還給母親。她最終依照指示這麼做，但整起事件在社群媒體上掀起爭議，不少人質疑警方為何沒有介入保護幼童。

這起離譜事件曝光後，引發民眾熱議。許多網友表示，過去雖聽過各種離奇的Uber經驗，但「把孩子留給司機過夜」仍是前所未見，也凸顯共享乘車平台與兒童安全保護之間的灰色地帶。

