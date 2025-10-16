快訊

科技算命？巴西詐團靠AI生成祈禱文 佯稱有神蹟騙了上千人

聯合新聞網／ 綜合報導
不少信徒相信祈禱文能帶來「神蹟」，願意花錢購買。示意圖，非當事人。圖／ingimage
AI現在恐怕將被有心人使用，拿來變成詐騙工具。巴西警方近日破獲一起詐騙案，集團用AI生成「客製化祈禱文」，假裝有神蹟顯現，以平均一則50巴西雷亞爾（約新台幣280元）的價格出售，藉此大賺黑心錢。詐騙集團就靠著AI騙了一個又一個信徒，整場騙局持續長達兩年都沒人發現。

ODDITYCENTRAL報導，該集團在巴西的弗魯米嫩塞低地（Baixada Fluminense）地區行騙，甚至還有「客服中心」等據點。集團的犯案手法相當高明，整個「公司」有35名「員工」，可見行騙讓集團賺進不少黑心錢。

該集團會透過社群媒體吸引受害者，然後假冒「神父」在網路上發布激勵人心的訊息。受害者看到訊息「上鉤」後，神父就會邀請對方聯繫他，藉此給信徒「神蹟」或「神聖啟示」。

接著「客服中心」的工作人員便會接手與受害者聯絡，在聯繫過程中，「客服人員」會盡可能蒐集受害者的個人資訊，接著再讓AI透過這些資訊生成客製化的祈禱文。集團謊稱透過這些祈禱文，受害者就能治癒疾病、改善生活品質，每則祈禱文售價為50巴西雷亞爾。

里約熱內盧民警局調查後發現，該集團已經順利營運至少兩年。由於AI技術日新月異，集團就靠著這一點，針對不同的受害者和情境，輸出情感豐沛的祈禱文，成功操縱數千名受害者。

目前警方已逮捕35名嫌犯，這些人被控違反詐欺罪與結夥犯罪（criminal conspiracy），警方也呼籲其他受害者和員警聯絡，好對集團正式提出告訴。

