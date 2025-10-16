鳥屎不是隨便拉的！3車色、1車型最具「吸屎力」 宛如鳥類行動廁所

你的愛車是否常被鳥兒「糞擊」？別懷疑，鳥兒真的對某些車特別有「便意」。根據美國車庫零售商Alan’s Factory Outlet對1000名車主的調查發現，鳥類可不是「隨地便溺」的，牠們最喜歡的「投彈對象」是棕色、紅色與黑色車輛，尤其是大型皮卡車。而白色、銀色與灰色車款則相對安全，成為「低風險區」。

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，研究團隊推測，這種顏色偏好可能與鳥類獨特的視覺有關。鳥類能感知人類看不見的紫外線光譜，因此某些車色在牠們眼中特別「顯眼」，更容易被視為理想的「施肥場」。此外，車身亮面與後視鏡反光可能映出鳥兒自己的倒影，在繁殖季節甚至會被誤認為是「情敵」，引發攻擊反應——越是糾纏，越容易留下「痕跡」。

品牌方面，調查顯示鳥兒最愛「投彈」的前十名車款分別是 Ram、Jeep、Chevrolet、Nissan、Dodge、Kia、Tesla、Audi、Ford 與 Subaru。CarBuzz 分析指出，這些品牌多屬大型車或皮卡車款，「面積越大，落點越多，自然更容易成為標靶。」

除了顏色與品牌，研究也揭露鳥糞對車主造成的實質困擾。近四分之一的美國車主表示，每年因清洗或維修被鳥糞腐蝕的車漆花費超過500美元（約新台幣15000元），更有10%的人反映車漆出現永久性損傷。甚至有58%的受訪者透露，他們的車曾在同一天被「轟炸」兩次以上。

更有趣的是，29%的車主相信自己被鳥兒「針對」。專家表示，這樣的懷疑或許並非幻想。研究指出，像烏鴉這類高智商鳥類能記住人類臉孔長達17年，而鴿子也能根據過去經驗分辨「敵友」。曾有研究發現，一隻鴿子會主動接近曾餵過牠的研究員，卻會避開曾趕走牠的人，即使兩人交換衣服也不受騙。

想避免愛車成為鳥兒的「如廁首選」，專家建議：盡量停放在有遮蔽的空間、使用車罩保護，並避免將車停在樹下、電線下或鳥群聚集處。畢竟，沒有人想每天都開著一台「天然施肥車」出門。