不是維修！道頓堀招牌大螃蟹「手舉累了」今起長休 官方公布回歸日

觀光客到日本大阪旅遊，除了與道頓堀知名的「固力果跑跑人」合照外，那隻會舞動鉗子的「巨大螃蟹」也是打卡重點。不過，近期若有人特地造訪，可能會有些失望了，因為知名餐廳「蟹道樂（かに道樂）」的巨蟹看板，其2隻蟹鉗從今（16）日起正式「請假休息」，預計要到11月6日才會重新登場。

據日媒《JIJI.com》報導，餐廳「蟹道樂」表示，道頓堀本店的招牌螃蟹，蟹鉗已暫時拆下進行維修與保養，還幽默地說，這並不是「維修」，而是「為了迎接『松葉蟹解禁日』而放的特別假期」，笑稱要「放鬆一下」，重新上緊螺絲、打磨光亮，好在夜晚也能閃閃發亮。

蟹道樂螃蟹看板預計在11月6日之後帥氣回歸，繼續以招牌的比「耶」手勢（和平手勢）迎接遊客。業者也向顧客致歉，強調雖然少了蟹鉗的螃蟹看板略顯冷清，但店內營業照常，員工會以「更多元氣與笑容」補足視覺上的缺憾。

這座會動的螃蟹看板自1962年蟹道樂本店開設時就存在了，是大阪最具代表性的地標之一，過去也曾因蟹腳活動時出現怪聲而拆卸維修，吸引不少網友特地前去「探病」。