快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

影／快比媽媽大隻 澳洲1歲半男嬰超巨大引發質疑：AI生成的？

聯合新聞網／ 綜合報導
寶寶才一歲半就長得非常大，引起不少網友質疑。示意圖，非當事人。圖／ingimage
寶寶才一歲半就長得非常大，引起不少網友質疑。示意圖，非當事人。圖／ingimage

澳洲一名女子近期在TikTok上爆紅，除了日常生活吸引網友關注，另外的原因就是家中有個「巨無霸寶寶」。女子的兒子雖然才一歲半，體重卻已經將近15公斤，媽媽都快要抱不動，但網友卻指控根本就是「AI假寶寶」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的薩頓（Chloe Sutton）在TikTok上吸引不少網友追蹤，因為她的兒子真的是個「巨嬰」。薩頓身高有168公分，當她抱起兒子時，身體的一半還是被寶寶遮住。

不過不少網友指控，薩頓可能是刻意用AI合成了巨大假寶寶，就只為了要衝高社群媒體流量，但薩頓特地拍影片證明兒子的「尺寸」真的是純天然的，寶寶之所以會長得這麼好，可能是爸爸的「功勞」。

薩頓澄清的影片超過800萬名網友點閱，她在影片中解釋，因為自己身高有168公分，丈夫的身高有188公分，應該是爸爸的原因，才能生出特別巨大的寶寶。為了回應網友的質疑，她特地要丈夫跟寶寶站在一起，但就算站在高大的爸爸旁邊，孩子看起來還是很「巨大」。

雖然不少網友留言質疑「絕對是AI生成，怎麼可能有這麼大的寶寶」、「Pro Max等級的寶寶」，但也有很多人誇獎寶寶長得很可愛。薩頓說，寶寶是喝母乳長大的，可能母乳夠營養，加上爸媽的高身高基因，寶寶才能長得這麼好。

@chloesapic

#mumlife #postpartum #dline

♬ original sound - ChloeSapic

澳洲 基因

延伸閱讀

有夠瞎！義大利7旬老翁裝盲人長達50年 詐領補助金3557萬元

哥哥帶槍回家 紐約11歲男童把玩走火爆頭身亡　

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

紐約市開告！社群巨頭遭控設計「上癮機制」 助長青少年心理危機

相關新聞

影／快比媽媽大隻 澳洲1歲半男嬰超巨大引發質疑：AI生成的？

澳洲一名女子近期在TikTok上爆紅，除了日常生活吸引網友關注，另外的原因就是家中有個「巨無霸寶寶」。女子的兒子雖然才一歲半，體重卻已經將近15公斤，媽媽都快要抱不動，但網友卻指控根本就是「AI假寶寶」。

有夠瞎！義大利7旬老翁裝盲人長達50年 詐領補助金3557萬元

義大利一名70歲老翁假裝「全盲」長達半個世紀，就是為了領取政府的殘疾人士補助。過去50幾年他成功詐領超過100萬歐元（約3557萬新台幣），事件曝光引發民眾譁然。

17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

秘魯一名主教最近爆發性醜聞，他不只和女性交往，甚至是同時劈腿17人，還傳出私下發送私密照等。雖然主教否認所有指控，但他已向教宗提出辭呈，目前梵蒂岡正對此事進行調查。

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

韓國發生1宗駭人殺人案，全北特別自治道群山市1名41歲男子，因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方，其後將女友屍體塞進泡菜冰箱中近1年，並代繳租金和代回訊息掩飾罪行，案件最終因女友妹妹的失蹤報案被揭發，目前男子因涉嫌殺人和藏匿屍體罪被捕。

日本藏壽司再遭惡搞…櫻花妹「醬油瓶對嘴灌」影片瘋傳 總部出手了

日本連鎖壽司店藏壽司（くら寿司，Kura sushi）最近再次傳出遭顧客惡搞事件，一名女子於店內用手觸摸放在輸送帶上的壽司，並...

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

體重超出正常範圍的人，減肥是邁向健康的第一步，但是皮膚長期受到多餘脂肪撐起，體重減下來後會變得鬆垮下垂，因此有些人會選擇整形來處理多餘的皮膚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。