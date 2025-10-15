快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

聯合新聞網／ 綜合報導
秘魯主教劈腿17名女子，其中一人甚至是修女。示意圖，非當事人。圖／ingimage
秘魯主教劈腿17名女子，其中一人甚至是修女。示意圖，非當事人。圖／ingimage

秘魯一名主教最近爆發性醜聞，他不只和女性交往，甚至是同時劈腿17人，還傳出私下發送私密照等。雖然主教否認所有指控，但他已向教宗提出辭呈，目前梵蒂岡正對此事進行調查。

ODDITYCENTRAL報導，51歲的洛佩斯（Ciro Quispe Lopez）是秘魯胡利教區（Juli）的主教。近期他被爆出擁有17名「地下情人」，雖然他否認指控，還說這些是「黑暗之手」的誹謗，但他還是在上個月向教宗提出辭呈，比一般主教提早20多年退休。

這起事件之所以爆發，是因秘魯一名記者蒙卡達（Kevin Moncada）做出相關報導。蒙卡達發現洛佩斯不只劈腿多名女子，還和不同人互傳露骨訊息、照片和影片，本來洛佩斯要把照片和影片傳給自己的情人，結果卻不小心傳給家裡的清潔工，清潔工於是向天主教會舉報。

另一名秘魯記者烏加斯（Paola Ugaz）接受採訪表示，她看過梵蒂岡的調查文件，得知其中一名情人甚至是位修女，這位修女因為嫉妒主教的另一個律師情人，於是傳訊息給第三個情人。烏加斯說，這起事件是主教權力濫用的展現，因為許多情人雖然不滿主教劈腿，卻因為害怕而不敢出面指控。

據可靠消息指出，去（2024）年四月，主教的情人甚至還大打出手，加上清潔工打掃主教房間時發現「床單上的污漬」，還在浴室發現女性的頭髮，事件才就此曝光。目前梵蒂岡正對此事進行調查，仍不清楚是否會做出相應懲處。

教宗 劈腿

延伸閱讀

「沒說謝謝」釀殺機！德州女子好心開門 遭對方連開三槍斃命

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

相關新聞

影／快比媽媽大隻 澳洲1歲半男嬰超巨大引發質疑：AI生成的？

澳洲一名女子近期在TikTok上爆紅，除了日常生活吸引網友關注，另外的原因就是家中有個「巨無霸寶寶」。女子的兒子雖然才一歲半，體重卻已經將近15公斤，媽媽都快要抱不動，但網友卻指控根本就是「AI假寶寶」。

有夠瞎！義大利7旬老翁裝盲人長達50年 詐領補助金3557萬元

義大利一名70歲老翁假裝「全盲」長達半個世紀，就是為了領取政府的殘疾人士補助。過去50幾年他成功詐領超過100萬歐元（約3557萬新台幣），事件曝光引發民眾譁然。

17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

秘魯一名主教最近爆發性醜聞，他不只和女性交往，甚至是同時劈腿17人，還傳出私下發送私密照等。雖然主教否認所有指控，但他已向教宗提出辭呈，目前梵蒂岡正對此事進行調查。

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

韓國發生1宗駭人殺人案，全北特別自治道群山市1名41歲男子，因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方，其後將女友屍體塞進泡菜冰箱中近1年，並代繳租金和代回訊息掩飾罪行，案件最終因女友妹妹的失蹤報案被揭發，目前男子因涉嫌殺人和藏匿屍體罪被捕。

日本藏壽司再遭惡搞…櫻花妹「醬油瓶對嘴灌」影片瘋傳 總部出手了

日本連鎖壽司店藏壽司（くら寿司，Kura sushi）最近再次傳出遭顧客惡搞事件，一名女子於店內用手觸摸放在輸送帶上的壽司，並...

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

體重超出正常範圍的人，減肥是邁向健康的第一步，但是皮膚長期受到多餘脂肪撐起，體重減下來後會變得鬆垮下垂，因此有些人會選擇整形來處理多餘的皮膚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。