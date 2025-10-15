17名情婦爭風吃醋爆醜聞 秘魯主教不只劈腿還傳私密照

秘魯一名主教最近爆發性醜聞，他不只和女性交往，甚至是同時劈腿17人，還傳出私下發送私密照等。雖然主教否認所有指控，但他已向教宗提出辭呈，目前梵蒂岡正對此事進行調查。

據ODDITYCENTRAL報導，51歲的洛佩斯（Ciro Quispe Lopez）是秘魯胡利教區（Juli）的主教。近期他被爆出擁有17名「地下情人」，雖然他否認指控，還說這些是「黑暗之手」的誹謗，但他還是在上個月向教宗提出辭呈，比一般主教提早20多年退休。

這起事件之所以爆發，是因秘魯一名記者蒙卡達（Kevin Moncada）做出相關報導。蒙卡達發現洛佩斯不只劈腿多名女子，還和不同人互傳露骨訊息、照片和影片，本來洛佩斯要把照片和影片傳給自己的情人，結果卻不小心傳給家裡的清潔工，清潔工於是向天主教會舉報。

另一名秘魯記者烏加斯（Paola Ugaz）接受採訪表示，她看過梵蒂岡的調查文件，得知其中一名情人甚至是位修女，這位修女因為嫉妒主教的另一個律師情人，於是傳訊息給第三個情人。烏加斯說，這起事件是主教權力濫用的展現，因為許多情人雖然不滿主教劈腿，卻因為害怕而不敢出面指控。

據可靠消息指出，去（2024）年四月，主教的情人甚至還大打出手，加上清潔工打掃主教房間時發現「床單上的污漬」，還在浴室發現女性的頭髮，事件才就此曝光。目前梵蒂岡正對此事進行調查，仍不清楚是否會做出相應懲處。