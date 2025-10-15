有夠瞎！義大利7旬老翁裝盲人長達50年 詐領補助金3557萬元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁裝瞎53年，成功騙走3千多萬台幣。示意圖，非當事人。圖／ingimage
義大利一名70歲老翁假裝「全盲」長達半個世紀，就是為了領取政府的殘疾人士補助。過去50幾年他成功詐領超過100萬歐元（約3557萬新台幣），事件曝光引發民眾譁然。

ODDITYCENTRAL報導，這位不具名的老翁住在維琴察省（Vicenza），53年前，他因為一起工傷事故被宣告「完全失明」，從那時候就開始領取政府補助。

不過維琴察省財政警察（Finance Police）日前調查時發現異狀，決定跟蹤老翁並錄下他的所有行動。警方發現，這名老翁不只能用危險工具在花園裡弄園藝，到市場買菜時，還能「仔細檢查農產品」才選購。

警方進行長達兩個多月的觀察與跟蹤，收集了許多老翁沒有失明的證據，例如能輕鬆自如地在城市中移動，完全不需要他人協助，也可以自己去購物、檢視物品且無須協助就用現金付款。

事件曝光以後，老翁被以「詐騙國家罪」起訴，相關部門也立刻暫停發放所有社會福利與補助。由於法律追溯期的限制，當局在進行稅務審計後，只能要求老翁交回過去5年的補助。不過即使如此，老翁也至少要繳回超過20萬歐元（約700萬新台幣），並且還要另外補繳稅金。

義大利 補助款 失明

