北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

香港01／ 撰文：謝茜嘉
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

韓國發生1宗駭人殺人案，全北特別自治道群山市1名41歲男子，因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方，其後將女友屍體塞進泡菜冰箱中近1年，並代繳租金和代回訊息掩飾罪行，案件最終因女友妹妹的失蹤報案被揭發，目前男子因涉嫌殺人和藏匿屍體罪被捕。

據韓媒報道，涉案41歲男子沒穩定職業，一直靠股票短線交易維生，男子過去曾向40多歲女友借款約1億韓元（約55萬港元）投資股票，去年10月20日，男子因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方。男子其後購買泡菜冰箱放在女友住所中，並將女友屍體塞進冰箱冷藏近1年，屍體被發現時並無腐爛。

報道指，女友妹妹於今年9月29日報案指姐姐失蹤，原因是姐姐過去近1年只透過訊息聯繫，不接電話。警方嘗試撥打電話亦未有接聽，隨後收到「平安無事」的訊息，而該訊息實質由男子傳送。

男子代繳租回訊息掩罪行　失蹤報案揭發案件

警方回覆男子「失蹤報案必須直接通話或見面確認生死」，感到壓力的男子要求現任同居女友代接電話，現任女友與警察通話期間回答了「我過得很好」。

現任女友對男子的舉動感奇怪，詢問原由下，男子承認殺了人，現任女友家人代為報警，警方以涉嫌殺人和藏匿屍體罪緊急拘捕男子。全州地方法院群山支院9月30日以男子「有可能毀滅證據和潛逃」為由，對其發出正式拘捕令。

據悉，男子過去1年代替女友繳交住所租金，並一直用女友的手機與其家人互傳訊息，試圖掩飾殺人罪行。警方將解剖驗屍，以進一步確認女友死因。

女友 屍體 冰箱 殺人案 失蹤

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

