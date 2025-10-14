日本藏壽司再遭惡搞…櫻花妹「醬油瓶對嘴灌」影片瘋傳 總部出手了

快訊

香港01／ 撰文／張子傑
日本連鎖壽司店藏壽司最近再次傳出遭顧客惡搞事件，圖為銀座的全球旗艦店。圖／美聯社
日本連鎖壽司店藏壽司最近再次傳出遭顧客惡搞事件，圖為銀座的全球旗艦店。圖／美聯社

日本連鎖壽司店藏壽司（くら寿司，Kura sushi）最近再次傳出遭顧客惡搞事件，一名女子於店內用手觸摸放在輸送帶上的壽司，並上傳到社交媒體。藏壽司稱已就事件向警方報案。

網上流傳的片段可見，一名女子於藏壽司店內揭起輸送帶上的餐碟蓋子，再用手觸摸食物表面，並疑似拿起醬油瓶直接飲用，整個過程都嬉皮笑臉。

藏壽司10月14日向《讀賣新聞》證實事件，指案發分店是位於山形縣山形市的山形南館店，公司已經掌握犯案者身分，並與警方聯絡商討對策。

藏壽司同時表示在發現有關片段後，已即時更換輸送帶上的食物，而放於桌上的醬油等調味料通常都會在客人離開後更換，並為容器進行消毒。公司就今次事件表達遺憾，強調會嚴肅應對，致力為顧客提供安全及安心的進食環境。

文章授權轉載自《香港01》

