快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子減肥後進行整形手術處理多餘的皮膚，結果爆發血栓險致命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名女子減肥後進行整形手術處理多餘的皮膚，結果爆發血栓險致命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

體重超出正常範圍的人，減肥是邁向健康的第一步，但是皮膚長期受到多餘脂肪撐起，體重減下來後會變得鬆垮下垂，因此有些人會選擇整形來處理多餘的皮膚。

根據《每日郵報》報導，英國一名36歲女子戴森（Sarah Dyson）花了兩年半的時間努力減掉95公斤，她對此結果非常滿意，美中不足的是鬆垮的皮膚，這讓她不敢照鏡子、不敢穿原本想穿的衣服，讓她根本沒有變瘦的實感。

為了解決外表焦慮，戴森經過研究及金錢考量，最終決定飛往土耳其進行腹部整形、手臂提升和抽脂手術。手術很成功，戴森順利回到英國，只是落地後她發現腿部有點腫脹，而且隔天呼吸困難，但由於已經預約好兩天後的全科醫生，戴森並沒有立刻就醫，等到兩天後全科醫生診察時，立刻幫她轉診至其他醫院，檢查出她的肺部充滿血栓，左腿也形成深部靜脈栓塞（DVT）。

戴森入院後病情惡化、心臟驟停，兩輪心肺復甦才把她救回來。她目前正在家中休養，餘生都必須服用抗凝血劑。

英國國民健保署（NHS）指出，手術後四到六週內凝血風險會提升，而超過4小時的長途旅行——尤其是飛行——更會增加風險。而據戴森所述，執行開刀的土耳其診所並沒有給她抗凝血劑，她大嘆「這（整形）手術根本就不值得」，但也慶幸血栓是發生在回家後，而不是在飛機上，讓她還有機會保住性命。

減肥 整形手術 血栓 風險

延伸閱讀

允強土耳其廠 強攻美國

案情大逆轉！土耳其模特兒墜樓慘死 指甲有男性DNA、遺書疑偽造

加薩停火協議受矚 土耳其總統：將監督執行情況

胸部爆開乳頭掉下來！ 英國女省錢赴土耳其整形險喪命

相關新聞

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

體重超出正常範圍的人，減肥是邁向健康的第一步，但是皮膚長期受到多餘脂肪撐起，體重減下來後會變得鬆垮下垂，因此有些人會選擇整形來處理多餘的皮膚。

日本76歲「世博奶奶」全勤獎 連184天打卡大阪世博

來自日本愛知縣瀨戶市、被稱為「世博奶奶」的76歲日本婦人山田外美代今天在2025年世界博覽會（大阪關西世博）最後一天當然...

「媽媽，休息一下吧」女兒體貼舉動藏心意 她準備晚餐一回頭感動落淚

孩子總會用最純粹的方式，表達對父母的關心和愛。日本一位媽媽就發文分享，當自己正忙著準備晚餐時，女兒突然走進廚房叫她「休息一下」，回頭一看，發現女兒用一個貼心的小舉動慰勞自己，讓她忍不住眼眶泛紅…

東京池袋站好難！「西口」暗藏多個出口 外地客崩潰：欺負鄉下人

根據日媒「ねとらぼ」報導，日網友「シエ」（@s_sh）在X社群平台上分享他在東京豐島區池袋車站內拍攝的出口指示牌，並表示如此混亂難懂的方向標示，「是在刁難鄉下人嗎？」。該篇貼文至今已有1297.6萬人次瀏覽、23萬次按讚，也有眾多網友在下方留言深表贊同。

外國客1穿搭性感搭車…身後阿姨舉動反成焦點 眼尖網友揭她驚人身分

穿這樣搭港鐵是合適還是太誇張？香港網路瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有身材豐滿的長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙，不斷搔首弄姿擺姿勢打卡。

德州麥田驚見天降「龐然大物」竟來自NASA 居民仔細一看全傻了

美聯社報導，美國德州一名女子日前親眼目擊一個「龐然大物」從天而降到鄰居的麥田裡，她原以為遇上幽浮，走近一看驚覺貼有美國太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。