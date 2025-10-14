甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

體重超出正常範圍的人，減肥是邁向健康的第一步，但是皮膚長期受到多餘脂肪撐起，體重減下來後會變得鬆垮下垂，因此有些人會選擇整形來處理多餘的皮膚。

根據《每日郵報》報導，英國一名36歲女子戴森（Sarah Dyson）花了兩年半的時間努力減掉95公斤，她對此結果非常滿意，美中不足的是鬆垮的皮膚，這讓她不敢照鏡子、不敢穿原本想穿的衣服，讓她根本沒有變瘦的實感。

為了解決外表焦慮，戴森經過研究及金錢考量，最終決定飛往土耳其進行腹部整形、手臂提升和抽脂手術。手術很成功，戴森順利回到英國，只是落地後她發現腿部有點腫脹，而且隔天呼吸困難，但由於已經預約好兩天後的全科醫生，戴森並沒有立刻就醫，等到兩天後全科醫生診察時，立刻幫她轉診至其他醫院，檢查出她的肺部充滿血栓，左腿也形成深部靜脈栓塞（DVT）。

戴森入院後病情惡化、心臟驟停，兩輪心肺復甦才把她救回來。她目前正在家中休養，餘生都必須服用抗凝血劑。

英國國民健保署（NHS）指出，手術後四到六週內凝血風險會提升，而超過4小時的長途旅行——尤其是飛行——更會增加風險。而據戴森所述，執行開刀的土耳其診所並沒有給她抗凝血劑，她大嘆「這（整形）手術根本就不值得」，但也慶幸血栓是發生在回家後，而不是在飛機上，讓她還有機會保住性命。