日本76歲「世博奶奶」全勤獎 連184天打卡大阪世博

中央社／ 東京13日專電
76歲日本婦人山田外美代今天在2025年世界博覽會（大阪關西世博）最後一天當然沒有缺席，獲頒「全勤獎」。（視頻截圖）
來自日本愛知縣瀨戶市、被稱為「世博奶奶」的76歲日本婦人山田外美代今天在2025年世界博覽會（大阪關西世博）最後一天當然沒有缺席，獲頒「全勤獎」，這也是她第4次在世界博覽會達成全勤紀錄。

4月13日開幕的大阪世博今天正式結束184天展期。「日刊體育」報導，山田一家上午9時許從東側入口進場。她露出鬆了一口氣的表情說，「終於進來了，人太多了，進場真的很不容易」。

山田因為從20年前的愛知世博開始天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。繼2005年愛知世博、2010年中國上海世博、2012年韓國麗水世博之後，這是她第4次達成全勤紀錄。

從去年12月起，她和先生山田鐘敏、大兒子山田和弘一起搬到會場附近的公寓，在184天展期中天天到場，3人從未缺席，一起獲得全勤獎。

每天到大阪世博會場打卡的日子，今天終於來到最後一天。她感嘆，「寂寞的感覺超乎想像。這幾天和家人聊天的時候，『結束』這個詞都是禁語呢」。

大阪世博進入後半段會期後，來場觀眾急速增加，一度危及山田的全勤紀錄。幫她預約入場的大兒子回憶，「9月30日和10月2日雖然有門票，但完全預約不到入場時段。我同時開3台電腦拼命刷，直到入場2天前才成功預約到時段，那時候真的很驚險」。

山田外美代笑說，「這麼難入場的世博，從2005年愛知世博以來還是第一次，我都想要跟（日本國際博覽會協會事務總長）石毛博行抱怨了」，「有一度真的覺得，必須這麼努力才能進場，乾脆不去了吧，但兒子總是說，沒問題，天亮之前一定搶得到。最後兩週真的非常辛苦」。

山田外美代9月5日以「參觀世博最多天數（648天）」獲得金氏世界紀錄認證，在家人的支持下拿到「全勤獎」。5年後的世博將於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦，屆時81歲的山田將挑戰人生第5次世博全勤紀錄。

世博 大阪 日本

