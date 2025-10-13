日本76歲「世博奶奶」全勤獎 連184天打卡大阪世博
來自日本愛知縣瀨戶市、被稱為「世博奶奶」的76歲日本婦人山田外美代今天在2025年世界博覽會（大阪關西世博）最後一天當然沒有缺席，獲頒「全勤獎」，這也是她第4次在世界博覽會達成全勤紀錄。
4月13日開幕的大阪世博今天正式結束184天展期。「日刊體育」報導，山田一家上午9時許從東側入口進場。她露出鬆了一口氣的表情說，「終於進來了，人太多了，進場真的很不容易」。
山田因為從20年前的愛知世博開始天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。繼2005年愛知世博、2010年中國上海世博、2012年韓國麗水世博之後，這是她第4次達成全勤紀錄。
從去年12月起，她和先生山田鐘敏、大兒子山田和弘一起搬到會場附近的公寓，在184天展期中天天到場，3人從未缺席，一起獲得全勤獎。
每天到大阪世博會場打卡的日子，今天終於來到最後一天。她感嘆，「寂寞的感覺超乎想像。這幾天和家人聊天的時候，『結束』這個詞都是禁語呢」。
大阪世博進入後半段會期後，來場觀眾急速增加，一度危及山田的全勤紀錄。幫她預約入場的大兒子回憶，「9月30日和10月2日雖然有門票，但完全預約不到入場時段。我同時開3台電腦拼命刷，直到入場2天前才成功預約到時段，那時候真的很驚險」。
山田外美代笑說，「這麼難入場的世博，從2005年愛知世博以來還是第一次，我都想要跟（日本國際博覽會協會事務總長）石毛博行抱怨了」，「有一度真的覺得，必須這麼努力才能進場，乾脆不去了吧，但兒子總是說，沒問題，天亮之前一定搶得到。最後兩週真的非常辛苦」。
山田外美代9月5日以「參觀世博最多天數（648天）」獲得金氏世界紀錄認證，在家人的支持下拿到「全勤獎」。5年後的世博將於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦，屆時81歲的山田將挑戰人生第5次世博全勤紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言