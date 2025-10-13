快訊

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

「媽媽，休息一下吧」女兒體貼舉動藏心意 她準備晚餐一回頭感動落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位媽媽發文分享，當自己正忙著準備晚餐時，女兒突然走進廚房叫她「休息一下」，回頭一看，發現女兒用一個貼心的小舉動慰勞自己，讓她忍不住眼眶泛紅。示意圖／AI生成
日本一位媽媽發文分享，當自己正忙著準備晚餐時，女兒突然走進廚房叫她「休息一下」，回頭一看，發現女兒用一個貼心的小舉動慰勞自己，讓她忍不住眼眶泛紅。示意圖／AI生成

孩子總會用最純粹的方式，表達對父母的關心和愛。日本一位媽媽就發文分享，當自己正忙著準備晚餐時，女兒突然走進廚房叫她「休息一下」，回頭一看，發現女兒用一個貼心的小舉動慰勞自己，讓她忍不住眼眶泛紅。這篇貼文在網上引發熱烈討論，網友們紛紛被小女孩的懂事與溫暖融化，感嘆「要懂得放慢腳步、珍惜與孩子的每個時光」。

根據日媒《LIMO》報導，一位日本媽媽在X（前身為推特）上發布了一則暖心的貼文，她曬出一張圖片，表示自己在準備晚餐時，就讀小學一年級的女兒突然走進廚房甜喊：「媽媽，休息一下吧」。

當原PO轉身之後，才發現女兒在桌上擺放著點心和一杯咖啡，希望能慰勞辛苦的媽媽，接收到女兒親手準備的溫暖心意，也讓她忍不住眼眶泛紅，感嘆「我覺得這樣的舉動超級可愛！」

而原PO在受訪時也指出，當時的自己忙到停不下來，是女兒勸她喝杯茶、放慢腳步，「她似乎早就明白，『要持續努力，也必須懂得休息』這件事」。提及女兒，原PO滿是疼愛的形容，她是個懂事又孝順的女孩，「她很重視與他人和諧相處，總是想著要怎麼讓身邊的人開心，是非常親人的孩子」。

該貼文在X上掀起熱烈的討論，網友們也被女童的舉動融化，感嘆「她還把點心整齊地擺在紙巾上，這一點真的很了不起」、「這讓我想起一件非常重要的事——不能太逞強、什麼都拼命去做，也要珍惜和女兒一起喝茶的時光」、「女兒會留意媽媽的日常，而媽媽也能真心接納這份體貼，整個畫面真的很溫馨，請好好喘口氣喔」、「我覺得能坦率接受這份心意的原PO也很棒！如果是我，兒子對我說同樣的話，我大概只會回：『我正在做飯，等一下喔』。唉……這樣不行啊」。

原PO也對能獲得網友的共鳴感到榮幸，並補充表示，自己在事發後告訴女兒「妳的可愛被很多人看見了！」，對方聽到後露出開心的笑容，「讓我真的覺得很幸福」。

日本 點心 父母

相關新聞

「媽媽，休息一下吧」女兒體貼舉動藏心意 她準備晚餐一回頭感動落淚

孩子總會用最純粹的方式，表達對父母的關心和愛。日本一位媽媽就發文分享，當自己正忙著準備晚餐時，女兒突然走進廚房叫她「休息一下」，回頭一看，發現女兒用一個貼心的小舉動慰勞自己，讓她忍不住眼眶泛紅…

東京池袋站好難！「西口」暗藏多個出口 外地客崩潰：欺負鄉下人

根據日媒「ねとらぼ」報導，日網友「シエ」（@s_sh）在X社群平台上分享他在東京豐島區池袋車站內拍攝的出口指示牌，並表示如此混亂難懂的方向標示，「是在刁難鄉下人嗎？」。該篇貼文至今已有1297.6萬人次瀏覽、23萬次按讚，也有眾多網友在下方留言深表贊同。

外國客1穿搭性感搭車…身後阿姨舉動反成焦點 眼尖網友揭她驚人身分

穿這樣搭港鐵是合適還是太誇張？香港網路瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有身材豐滿的長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙，不斷搔首弄姿擺姿勢打卡。

德州麥田驚見天降「龐然大物」竟來自NASA 居民仔細一看全傻了

美聯社報導，美國德州一名女子日前親眼目擊一個「龐然大物」從天而降到鄰居的麥田裡，她原以為遇上幽浮，走近一看驚覺貼有美國太...

案情大逆轉！土耳其模特兒墜樓慘死 指甲有男性DNA、遺書疑偽造

土耳其27歲模特兒阿爾斯蘭（Semanur Arslan）去年10月20日從43樓公寓的陽台墜樓身亡，由於警方在其手機找到遺書，因此認定其自殺。檢方本來於5月以證據不足為由，作出不起訴的決定，但外媒10月7日報導，案情如今大逆轉，法醫在她的...

日本鎌倉溫泉貼告示「陸客倒沐浴乳入池鬧事後逃逸」 網怒批惡質

日本神奈川縣鎌倉市是著名旅遊景點，其中位於海邊的「稻村崎」溫泉因可飽覽富士山和江之島的美景，故吸引了不少觀光客慕名而來。近日，當地有溫泉業界貼出中文公告指出，今年初有一名中國旅客不滿被其他人糾正入浴禮儀，竟將2公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池「報復」，導致溫泉被迫停用、徹底清潔和整個浴池。該名男事主其後還向店員叫囂「只會講中文」，並拒絕負責直接逃離，事件引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。