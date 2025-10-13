快訊

東京池袋站好難！「西口」暗藏多個出口 外地客崩潰：欺負鄉下人

聯合新聞網／ 綜合報導
池袋車站像個大迷宮，常讓外地人不知所措。 圖擷自Google地圖
池袋車站像個大迷宮，常讓外地人不知所措。 圖擷自Google地圖

根據日媒「ねとらぼ」報導，日本網友「シエ」（@s_sh）在X社群平台上分享他在東京豐島區池袋車站內拍攝的出口指示牌，並表示如此混亂難懂的方向標示，「是在刁難鄉下人嗎？」該篇貼文至今已有1297.6萬人次瀏覽、23萬次按讚，也有眾多網友在下方留言深表贊同。

從文中的三張照片可見，日本車站裡常見的黃底黑字方向指示牌，全部標示為「西口」，不過，卻在旁邊括弧標註「西口（北）」、「西口（南）」、「西口（中央）」，讓第一次來池袋站的旅客完全摸不著頭緒，到底要從哪一個出口出站？

貼文底下湧入許多網友充滿共鳴和有趣的留言：「和朋友約見面，只講西口的話，還是找不到人」、「東京人真的太恐怖了」、「不管哪個出口都是往西邊」。也有人分享親身經驗，告訴眾人辨識方向的口訣：「在東邊的是西武百貨、在西邊的是東武百貨，趕快脫離地下街是個關鍵。」更有人說：「池袋站還算好的，澀谷站更恐怖，連地面上都在施工，難以辨認方向。」

建議要前往池袋站附近的朋友，事先在地圖上仔細查詢確認目的地位於哪一個出口，並保留充裕的時間前往，避免臨時因慌亂而迷路。

東京 日本

