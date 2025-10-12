外國客1穿搭性感搭車…身後阿姨舉動反成焦點 眼尖網友揭她驚人身分

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
菲律賓網紅、當地知名模特兒「Jahziel Ruiz Manabat」上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙。 圖／擷自臉書＠ahziel Manabat
菲律賓網紅、當地知名模特兒「Jahziel Ruiz Manabat」上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙。 圖／擷自臉書＠ahziel Manabat

穿這樣搭港鐵是合適還是太誇張？香港網路瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有身材豐滿的長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙，不斷搔首弄姿擺姿勢打卡。

該女生極性感衣著引來網友嘩然，有人大讚好看，「美女」、「完美」，但也有網友質疑是否太暴露，「就算有身材，也不要這樣穿著」。另有大批網友「放錯重點」，關注後方阿姨舉動，笑言「妒忌羨慕恨」。

影片廣傳後，有眼利網友發現女生驚人身分，她是菲律賓網紅、當地知名模特兒「Jahziel Ruiz Manabat」，經常在IG分享性感照片、展示身材，更多次登上「《FHM》（男人幫，For Him Magazine）「最性感百位女性排行榜」。

這段「性感女生乘坐港鐵」影片長達21秒，只見當時港鐵車廂內坐滿乘客，扶手杆位置有1位身材豐滿長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top」，下身穿超短百摺迷你裙，不斷搔首弄姿擺姿勢打卡，由同行友人拍攝。

女生超性感穿著搭港鐵擺姿勢打卡

影片又見到，女生後方座位上有1名穿黑衣阿姨，不時望向女生位置，似乎被女生舉動「吸引」到。

網友爭議：穿著自由 vs 太暴露

網友看過影片議論紛紛，有人大讚女生穿搭好看，「美女」、「完美」、「Sweet」、「Welcome to HK」。但也有網友質疑是否太暴露，「真是穿太誇張」、「性感跟暴露是兩回事，那個是暴露」、「不明白為什麼要穿成這樣給別人看」、「就算有身材，也不要這樣穿著」。

後方阿姨舉動成焦點

亦有大批網友「放錯重點」，關注後方阿姨舉動，笑言「後面阿姨眼睛一直看著」、「妒忌羨慕恨」、「他睜大眼睛，妒忌」。

女生身分是菲律賓百萬粉絲性感網紅

另有眼利網友發現，該女生原來是菲律賓網紅、當地知名模特兒「Jahziel Ruiz Manabat」，在facebook擁有超過307萬名追蹤者。從「Jahziel Ruiz Manabat」上傳影片見到，除了港鐵車廂，她也穿著相似衣著在香港多區遊走。

「Jahziel Ruiz Manabat」亦經常在社群平台分享性感穿著照片，展示身材「大派福利」，並多次登上「《FHM》（男人幫，For Him Magazine）「最性感百位女性排行榜」。

文章授權轉載自《香港01》

