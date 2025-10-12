德州麥田驚見天降「龐然大物」竟來自NASA 居民仔細一看全傻了

美聯社報導，美國德州一名女子日前親眼目擊一個「龐然大物」從天而降到鄰居的麥田裡，她原以為遇上幽浮，走近一看驚覺貼有美國太空總署（NASA）標誌，讓她直呼「是此生超酷體驗」。事後NASA也證實，該裝置並非外星人造訪，而是實驗室設備在高空任務中走失。

這起事件發生在德州艾德蒙森（Edmonson），居民沃特（Ann Walter）憶述，當時從家中窗戶望出去，發現天空中漂浮著一個巨大方形物體，覺得極不尋常。幾分鐘後，那個「怪東西」掛著巨型降落傘，上面有NASA的貼紙。

她形容，一開始根本不知道那個東西有多大，後來才發覺它連接在30英尺（約9公尺）長的降落傘上，讓她驚呼「超不真實」。

沃特立即聯絡當地警長辦公室，才得知NASA確實在尋找一件遺失的科研裝備。NASA哥倫比亞科學氣球機構（Columbia Scientific Balloon Facility）隨後致電她，證實該裝備是日前從新墨西哥州桑姆那堡（Fort Sumner）升空的高空氣球載具，搭載望遠鏡，用於觀測恆星、星系與黑洞。這項設備的升空地點桑姆那堡，與降落地點艾德蒙森的距離，約是225公里。

黑爾郡警長柯克蘭（David Cochran）表示，NASA人員隨後開著卡車與拖車趕往現場回收設備。不過在那之前，沃特一家早已興奮拍下多張照片與影片。

「這件事發生在我們家附近，真的像做夢一樣，」沃特笑著說，「能親眼看到NASA的設備從天而降，絕對是一輩子超酷的體驗」。