快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

德州麥田驚見天降「龐然大物」竟來自NASA 居民仔細一看全傻了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德州居民沃特（左）日前目擊NASA走失設備從天而降在鄰居家的麥田，讓她直呼「超不真實」。圖/取自@YahooNews在X的照片
德州居民沃特（左）日前目擊NASA走失設備從天而降在鄰居家的麥田，讓她直呼「超不真實」。圖/取自@YahooNews在X的照片

美聯社報導，美國德州一名女子日前親眼目擊一個「龐然大物」從天而降到鄰居的麥田裡，她原以為遇上幽浮，走近一看驚覺貼有美國太空總署（NASA）標誌，讓她直呼「是此生超酷體驗」。事後NASA也證實，該裝置並非外星人造訪，而是實驗室設備在高空任務中走失。

這起事件發生在德州艾德蒙森（Edmonson），居民沃特（Ann Walter）憶述，當時從家中窗戶望出去，發現天空中漂浮著一個巨大方形物體，覺得極不尋常。幾分鐘後，那個「怪東西」掛著巨型降落傘，上面有NASA的貼紙。

她形容，一開始根本不知道那個東西有多大，後來才發覺它連接在30英尺（約9公尺）長的降落傘上，讓她驚呼「超不真實」。

沃特立即聯絡當地警長辦公室，才得知NASA確實在尋找一件遺失的科研裝備。NASA哥倫比亞科學氣球機構（Columbia Scientific Balloon Facility）隨後致電她，證實該裝備是日前從新墨西哥州桑姆那堡（Fort Sumner）升空的高空氣球載具，搭載望遠鏡，用於觀測恆星、星系與黑洞。這項設備的升空地點桑姆那堡，與降落地點艾德蒙森的距離，約是225公里。

黑爾郡警長柯克蘭（David Cochran）表示，NASA人員隨後開著卡車與拖車趕往現場回收設備。不過在那之前，沃特一家早已興奮拍下多張照片與影片。

「這件事發生在我們家附近，真的像做夢一樣，」沃特笑著說，「能親眼看到NASA的設備從天而降，絕對是一輩子超酷的體驗」。

NASA 美國 德州 外星人 太空 幽浮 科學 黑洞

延伸閱讀

諾貝爾和平獎被授予委內瑞拉反對派活動人士

美國政府關門將滿1周！國會今第5度表決 白宮：著手大裁員

MLB／守護者奇蹟稱霸分區卻依然氣短 推進77年無冠悲情史

美聯邦政府繼續關門 川普裁員計畫反制

相關新聞

德州麥田驚見天降「龐然大物」竟來自NASA 居民仔細一看全傻了

美聯社報導，美國德州一名女子日前親眼目擊一個「龐然大物」從天而降到鄰居的麥田裡，她原以為遇上幽浮，走近一看驚覺貼有美國太...

案情大逆轉！土耳其模特兒墜樓慘死 指甲有男性DNA、遺書疑偽造

土耳其27歲模特兒阿爾斯蘭（Semanur Arslan）去年10月20日從43樓公寓的陽台墜樓身亡，由於警方在其手機找到遺書，因此認定其自殺。檢方本來於5月以證據不足為由，作出不起訴的決定，但外媒10月7日報導，案情如今大逆轉，法醫在她的...

日本鎌倉溫泉貼告示「陸客倒沐浴乳入池鬧事後逃逸」 網怒批惡質

日本神奈川縣鎌倉市是著名旅遊景點，其中位於海邊的「稻村崎」溫泉因可飽覽富士山和江之島的美景，故吸引了不少觀光客慕名而來。近日，當地有溫泉業界貼出中文公告指出，今年初有一名中國旅客不滿被其他人糾正入浴禮儀，竟將2公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池「報復」，導致溫泉被迫停用、徹底清潔和整個浴池。該名男事主其後還向店員叫囂「只會講中文」，並拒絕負責直接逃離，事件引起熱議。

巨雕男憂大寶貝被偷！竟「鐵環鎖下體」防盜 小頭腫脹如拳大

泰國發生1宗匪夷所思的「子孫根防盜」事件。當地1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖...

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

美國明尼蘇達州發生一起駭人性侵案，一名22歲男子利用假身分，冒充自己是高中生潛入高中，不只讓女學生發裸照給他，還性侵多名同學。

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。