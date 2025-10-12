聽新聞
案情大逆轉！土耳其模特兒墜樓慘死 指甲有男性DNA、遺書疑偽造
土耳其27歲模特兒阿爾斯蘭（Semanur Arslan）去年10月20日從43樓公寓的陽台墜樓身亡，由於警方在其手機找到遺書，因此認定其自殺死亡。檢方本來於5月以證據不足為由，作出不起訴的決定，但外媒10月7日報導，案情如今大逆轉，法醫在她的指甲縫驗出男性DNA，且遺書也涉嫌遭到偽造，法院下令重啟調查。
英國《太陽報》（The Sun）7日報道，死者家屬在當局首次調查以自殺結案後，始終不相信阿爾斯蘭會自殺，因此持續向法院申請重啟調查。
律師指出，關鍵證據如DNA分析、手機資料都被錯誤處理或忽視，警方當時僅將手機內的「遺書」視為自殺證據就匆忙定案。報道指，由於「遺書」內容來源不明，大有可能遭到偽造。
法官在審理後認定初步調查程序不完整，要求警方重啟調查，重新檢視所有手機資料、重新約談主要疑犯及家屬，將死者指甲縫內男性DNA與已知樣本進行比對，以及查明「遺書」的真實來源。
當局現在認為，阿爾斯蘭墜樓前，還提前叫好計程車及收拾好行李，並非一個想要自殺的人會做的行為。報導指法院作出裁決後，該案件已發回重新調查，警方至今未發出逮捕令。
