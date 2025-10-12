日本鎌倉溫泉貼告示「陸客倒沐浴乳入池鬧事後逃逸」 網怒批惡質

快訊

香港01／ 撰文／羅保熙
溫泉示意圖。 圖／ingimage
日本神奈川縣鎌倉市是著名旅遊景點，其中位於海邊的「稻村崎」溫泉因可飽覽富士山和江之島的美景，故吸引了不少觀光客慕名而來。近日，當地有溫泉業界貼出中文公告指出，今年初有一名中國旅客不滿被其他人糾正入浴禮儀，竟將2公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池「報復」，導致溫泉被迫停用、徹底清潔和整個浴池。該名男事主其後還向店員叫囂「只會講中文」，並拒絕負責直接逃離，事件引起熱議。

據「日本省錢小站」專頁稱，有日本網友前往温泉時看到一張告示，才知道有些外國人很沒禮貌，「會做出讓人傻眼的舉動」。該名網友表示，有一名造訪稻村崎溫泉的中國男遊客，因對其他客人的勸告感到憤怒，竟將未稀釋的沐浴乳倒入浴池中。當工作人員上前詢問時，他用英文回答「只會說中文」，再大喊「沒有做那種事」後逃離現場。

從此一使用Google翻譯成簡體中文的告示可見，事發在今年1月29日上午11時，事件導致其他顧客不舒服，店方為防止此類事故再次發生，「將在各處張貼中英文警告標示」。

告示還強調，日本的溫泉沐浴有古老的禮儀，務必在浸泡前在淋浴間徹底沖洗身體，切勿將沐浴乳或毛巾放入浴池，希望客人務必學習入浴禮儀。

事件引起網友們熱議，「是故意的，太惡劣了。日本人討厭中國人是有原因的」、「這樣的中國人把全世界中國人的臉都丟盡了，建議回國之後繼續做」、「中國人總是麻煩製造者」、「他沒拉屎在浴缸裏算不錯了」、「真的要把那個人公布長相及國籍，再列入黑名單，搞惡意破壞的人沒事沒刑責，只會助長歪風」。

文章授權轉載自《香港01》

日本 溫泉 陸客

才罵完黃國昌「垃圾」 男主播再脫稿：此生不當中國人

相關新聞

