快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

巨雕男憂大寶貝被偷！竟「鐵環鎖下體」防盜 小頭腫脹如拳大

香港01／ 撰文：李納德
泰國1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖當「上鎖」，結果下體嚴重腫脹緊急送醫。示意圖／ingimage
泰國1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖當「上鎖」，結果下體嚴重腫脹緊急送醫。示意圖／ingimage

泰國發生1宗匪夷所思的「子孫根防盜」事件。當地1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖當「上鎖」，結果下體嚴重腫脹，要到地方醫院求救。院方由於缺乏工具，需向當地醫療救援隊求助。救援人員指，他們到場時男病人的陰莖前端（龜頭）已腫成如「拳頭」，病人解釋村內有人對其陰莖虎視眈眈想「偷走」，他因陰莖「太大」，要用闊69毫米的避孕套。由於事件太離奇，醫護懷疑男子有精神問題或受酒精影響而做出異常舉動。

擁「巨大陰莖」怕被偷 套上環圈「防盜」

泰媒報導，武里南府1名28歲男子因擁有「巨大陰莖」怕被人偷走，竟然用環圈套上「防盜」，被當地網友笑指是「子孫根防盜」事件。事緣男事主分別用鐵環及膠環套在自己陰莖上，緊纏得令他下體嚴重腫脹。

10月6日，男事主到斯圖克醫院（Satuek Hospital）求救，醫生曾自行嘗試替事主解決，但因缺乏合適工具，怕男子錯過急救最佳時機，向當地1間基金會的醫療救援團隊求助。

2個「防盜環」疑由魚竿拆出 下體前端「腫成拳頭」

救援隊到場後使用磨光機逐一切割環圈，過程中小心奕交以免傷及事主的陰莖，結果花10分鐘才移除2個環圈，但事主的生殖器情況未見改善，後續要轉到府中心醫院治療。

救援隊形容這是職業生涯最離奇的任務，他們切割環圈時，初步調查那2個環圈為塑膠及不鏽鋼製成，懷疑從魚竿上拆除出來，緊緊套在陰莖上，導致血液循環受阻「紅腫如球」，其前端即龜頭位幾乎「腫成拳頭」。

自爆用69mm闊度避孕套 醫護懷疑事主精神有問題

醫生和護士嘗試安撫男病人讓他放鬆，但他當時自言自語爆出為陰莖「上鎖」的原因，令現場氣氛尷尬又好笑。救援隊成員納隆（Narong Saengprasert）大爆，男病人聲稱擔心村內1名社區衛生員想「偷走他的陰莖」，因為他擁有巨大的陰莖，需使用闊度「69毫米」的避孕套。翻查網上資料，亞洲一般特大碼的避孕套闊度約60毫米。

在場醫護人員雖然爆笑，但事件過於罕見，男子爆出的「事件原因」更加離奇，令他們懷疑男子是否精神有問題或受酒精影響，將為其安排心理評估。

延伸閱讀：

遺失手機獲交還！相簿驚見「廢棄大樓屍骨照」　震驚全網內情心寒

遭野象活活踩死！老翁巡種植園　疑1舉動觸怒牠　鄰居睹命喪一刻

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

巨雕男憂大寶貝被偷！竟「鐵環鎖下體」防盜 小頭腫脹如拳大

泰國發生1宗匪夷所思的「子孫根防盜」事件。當地1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖...

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

美國明尼蘇達州發生一起駭人性侵案，一名22歲男子利用假身分，冒充自己是高中生潛入高中，不只讓女學生發裸照給他，還性侵多名同學。

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。