巨雕男憂大寶貝被偷！竟「鐵環鎖下體」防盜 小頭腫脹如拳大

泰國發生1宗匪夷所思的「子孫根防盜」事件。當地1名擁有「巨大陰莖」的男子，因擔心子孫根被人偷走，竟將金屬環及膠環套在陰莖當「上鎖」，結果下體嚴重腫脹，要到地方醫院求救。院方由於缺乏工具，需向當地醫療救援隊求助。救援人員指，他們到場時男病人的陰莖前端（龜頭）已腫成如「拳頭」，病人解釋村內有人對其陰莖虎視眈眈想「偷走」，他因陰莖「太大」，要用闊69毫米的避孕套。由於事件太離奇，醫護懷疑男子有精神問題或受酒精影響而做出異常舉動。

擁「巨大陰莖」怕被偷 套上環圈「防盜」

泰媒報導，武里南府1名28歲男子因擁有「巨大陰莖」怕被人偷走，竟然用環圈套上「防盜」，被當地網友笑指是「子孫根防盜」事件。事緣男事主分別用鐵環及膠環套在自己陰莖上，緊纏得令他下體嚴重腫脹。

10月6日，男事主到斯圖克醫院（Satuek Hospital）求救，醫生曾自行嘗試替事主解決，但因缺乏合適工具，怕男子錯過急救最佳時機，向當地1間基金會的醫療救援團隊求助。

2個「防盜環」疑由魚竿拆出 下體前端「腫成拳頭」

救援隊到場後使用磨光機逐一切割環圈，過程中小心奕交以免傷及事主的陰莖，結果花10分鐘才移除2個環圈，但事主的生殖器情況未見改善，後續要轉到府中心醫院治療。

救援隊形容這是職業生涯最離奇的任務，他們切割環圈時，初步調查那2個環圈為塑膠及不鏽鋼製成，懷疑從魚竿上拆除出來，緊緊套在陰莖上，導致血液循環受阻「紅腫如球」，其前端即龜頭位幾乎「腫成拳頭」。

自爆用69mm闊度避孕套 醫護懷疑事主精神有問題

醫生和護士嘗試安撫男病人讓他放鬆，但他當時自言自語爆出為陰莖「上鎖」的原因，令現場氣氛尷尬又好笑。救援隊成員納隆（Narong Saengprasert）大爆，男病人聲稱擔心村內1名社區衛生員想「偷走他的陰莖」，因為他擁有巨大的陰莖，需使用闊度「69毫米」的避孕套。翻查網上資料，亞洲一般特大碼的避孕套闊度約60毫米。

在場醫護人員雖然爆笑，但事件過於罕見，男子爆出的「事件原因」更加離奇，令他們懷疑男子是否精神有問題或受酒精影響，將為其安排心理評估。

延伸閱讀：

遺失手機獲交還！相簿驚見「廢棄大樓屍骨照」 震驚全網內情心寒

遭野象活活踩死！老翁巡種植園 疑1舉動觸怒牠 鄰居睹命喪一刻

文章授權轉載自《香港01》