快訊

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府 齊心留下輝達

獨／被笑歌紅人不紅…資深歌手揭「隱形富豪」身份 還當上理事長

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
男子假冒高中生，甚至加入球隊成為風雲人物，還被控性侵多名同學。示意圖／ingimage
男子假冒高中生，甚至加入球隊成為風雲人物，還被控性侵多名同學。示意圖／ingimage

美國明尼蘇達州發生一起駭人性侵案，一名22歲男子利用假身分，冒充自己是高中生潛入高中，不只讓女學生發裸照給他，還性侵多名同學。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的呂布克（Kelvin Luebke）在上個月因為其他案件遭逮捕，一名家長和女兒看新聞時，女兒指認那是同學「K.P.」，讓家長大驚失色。

家長向學校通報以後，學校才發現他是以假身分冒充學生，潛入白熊湖高中（White Bear Lake High School）就讀。他以「無家可歸」、「無人陪伴青年」等身分註冊入學，甚至還加入橄欖球隊，成為風雲人物。

令人震驚的是，有多位家長指控，呂布克在假冒高三學生這段期間，性侵多名女學生。有不少女學生作證，說呂布克曾透過簡訊和社群媒體和她們連絡，一名女學生還傳裸照給呂布克。

警方已於9月30日申請搜查令，將深入調查呂布克究竟和多少人有不當互動，並釐清受害者的身分。學區總監卡茲米爾恰克（Wayne Kazmierczak）表示，呂布克提交了一份他國出生證明，說自己已滿18歲，符合高中入學資格。

卡茲米爾恰克表示，他提供的文件有浮水印也有官方印章，因此學校無法察覺資料有問題。明尼蘇達州法律規定，只要學生住在該學區，就算年滿17歲，也能在21歲之前合法註冊公立學校就讀。

雖然學校堅稱呂布克的入學程序符合規定，他也只待了19天身分就被曝光，但許多家長仍十分不滿，認為學校沒有保護好孩子，讓孩子陷入被性侵的危機中。

目前呂布克尚未因性侵被正式起訴，不過他過去曾有交通違規和擾亂秩序等犯罪紀錄，校方已將其列為禁入校區黑名單。

性侵 高中生 美國

延伸閱讀

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

紐約市開告！社群巨頭遭控設計「上癮機制」 助長青少年心理危機

相關新聞

謊稱18歲入學高中性侵多名同學 22歲男因「嫌犯照」被家長識破遭逮

美國明尼蘇達州發生一起駭人性侵案，一名22歲男子利用假身分，冒充自己是高中生潛入高中，不只讓女學生發裸照給他，還性侵多名同學。

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人...

超商史上最貴商品！韓售出「160萬元威士忌」 震驚母公司

便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約161.2萬元新台幣）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。