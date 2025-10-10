影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國佛州奧卡盧薩郡一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人靈性，主動引領警員找到倒地的婦人，讓這場意外最終化險為夷。圖／擷自YouTube／ABC 7 Chicago
美國佛州奧卡盧薩郡一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人靈性，主動引領警員找到倒地的婦人，讓這場意外最終化險為夷。圖／擷自YouTube／ABC 7 Chicago

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人靈性，主動引領警員找到倒地的婦人，讓這場意外最終化險為夷。

根據奧卡盧薩郡警長辦公室公布的隨身攝影機畫面，事發於9月25日晚間。當時婦人與兒子養的狗「屹耳」（Eeyore）外出散步遲遲未歸，丈夫焦急報警求助。警方指出，接獲通報後，正在例行巡邏的警員米勒（Devon Miller）立即趕往這對老夫妻的住處。

「她平常從不超過10到15分鐘……現在已經快一小時、超過一小時了，」畫面中可見老先生焦急地對米勒說。警方隨後展開搜尋，沒多久，米勒在街區內駕駛巡邏車時，發現屹耳的身影。

「嗨，寶貝，你媽媽在哪裡？帶我去找你媽媽，」她對狗狗喊話。屹耳似乎聽懂了，牠身上繫著藍色牽繩，轉身往黑暗中的人行道奔去。米勒緊跟在後，不久便在路邊發現跌倒受傷的婦人。

「我找到妳了，女士，妳能告訴我發生什麼事嗎？」米勒關切地詢問。

婦人虛弱地回應：「是牠帶妳來的嗎？牠一直不肯離開，一直跑回來找我……我甚至不是牠的主人，我是牠的奶奶。喔，屹耳，你真是乖孩子。」

郡警長辦公室事後表示，這名婦人是在替兒子牽狗散步時「跌倒受傷」。警方發言人指出，婦人被發現時意識清楚，腿部有傷但無生命危險，隨後被送醫治療。

警方臉書也於10月6日貼文致敬這位「毛茸茸的英雄」，寫道：「是這位忠誠的四腿朋友，把我們的警員帶到她身邊，有時候，英雄是有四條腿、會搖尾巴的。」

警方說，屹耳體重約100磅，是一隻壯碩又溫馴的家犬。牠在救援過程中始終保持冷靜，沒有被車燈或人聲嚇跑，反而主動帶路，展現驚人的靈性與忠誠。

事件曝光後，當地社群媒體湧入大批留言，有網友說這隻狗很聰明，「它知道自己沒辦法救，必須找到人，然後把他們帶過來。真是神奇的動物」。也有網友稱讚女警處理得宜，「她溫柔地跟狗狗說話，然後相信狗狗會帶她去找奶奶。真慶幸她是愛狗人士，知道該怎麼做」。

YouTube影片連結：https://youtu.be/8apx2mJkJ9E?si=0HsXZpAvzUtik1kK

