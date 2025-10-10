快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

聯合新聞網／ 綜合報導
南卡州一戶人家由於失火的裝飾實在太過逼真，每年都引起不少民眾報警。示意圖／ingimage
南卡州一戶人家由於失火的裝飾實在太過逼真，每年都引起不少民眾報警。示意圖／ingimage

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，山姆（Sam Lee）和妻子阿曼達（Amanda Riggins Peden）從10月3日開始裝飾自家，結果光是那天晚上，消防局就接到了三、四通報案電話。原來是因為他們使用的「裝置藝術」讓每個窗戶看起來都有橘紅色的火焰，而且門廊下還不斷冒出白煙，讓整棟房子看起來就像是被大火吞噬了。

因為才放上裝飾第一天就有多人報案，這對夫妻只好特地拍攝影片，將影片上傳到臉書。阿曼達在臉書發文寫道：「從現在到10月31日，我們家每天晚上8到10點都會『著火』（不是真的火）。請不要再打電話給消防局了！」

其實過去五年，夫婦倆每年都會精心設計萬聖節裝飾，這個從2023年就開始用的「火燒屋」雖然帶來不少節日氣氛，卻不是人人都喜歡。據當地消防局局長透露，光是去年十月，消防局就接到了快30通跟山姆家有關的報案電話。

局長表示，今年情況好多了，只有剛搬到附近的新鄰居會報警。雖然消防隊已經知道是裝飾，但每次接獲報案都還是會出動消防車，以防哪次是真的發生意外。影片在TikTok上爆紅，觀看次數突破2,500萬次，有不少人覺得這樣的裝飾很酷，但也有人認為惡作劇到這種程度「根本病態」，還有人說這樣的行為「應該是犯法的」。

@themillerstok

This house looked like it was on fire and the owners have asked that people stop calling the fire department 🔥 because it’s just a Halloween decoration in Fountain Inn, SC

♬ Whatcha Gonna Do - The Valdons

萬聖節 美國 消防隊 火災

相關新聞

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人...

超商史上最貴商品！韓售出「160萬元威士忌」 震驚母公司

便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約161.2萬元新台幣）。

白帶魚大咬！東京灣釣出「龍級巨物」 專家推測：與黑潮大蛇行有關

白帶魚在台灣屬於中價位魚種，在日本則被視為高級魚。日媒報導，今年入秋以來，東京灣掀起罕見的白帶魚熱潮，這種銀亮細長、齒尖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。