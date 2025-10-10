快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

聯合新聞網／ 綜合報導
男子靠著新帳號多次行騙，2年半吃霸王餐一千多次。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子靠著新帳號多次行騙，2年半吃霸王餐一千多次。示意圖，非當事人。圖／ingimage

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

據日本朝日新聞報導，這名失業的38歲男子東本拓也（Takuya Higashimoto）住在名古屋。他在過去2年半多次使用外送服務「出前館」，用「送錯」或「沒收到」等理由不支付訂單費用，就這樣白吃白喝了一千多次。

愛知縣警方網路犯罪課紀錄顯示，東本拓也是在今年7月30日遭到逮捕。他用智慧型手機以假名和地址註冊會員，開心訂購鰻魚飯、漢堡排、雞排、冰淇淋等商品。一等商品送達後，他就透過App謊稱「送錯了」、「沒收到商品」，要求平台退費，成功吃霸王餐1,095次。每次詐騙得手之後，他就會刪除帳號，下一次再以新的號碼申請新帳號行騙，因此一直沒有被發現。

警方指出，東本從2023年4月開始行騙，因為每次都成功，所以食髓知味一再重犯，直到被平台發現才收手。東本在接受偵訊時也向警方坦承：「因為嘗到甜頭，所以我就做了很多次」。目前他被依詐欺等罪名起訴並移送檢方偵辦。目前警方仍在深入調查，要釐清他是否也在其他外送平台行騙。

詐騙 外送 霸王餐 日本

延伸閱讀

胸部爆開乳頭掉下來！ 英國女省錢赴土耳其整形險喪命

法國網紅拿針筒隨機刺路人拍惡作劇片 遭逮捕下場超慘

狂嗑3公斤軟糖惹禍上身 英國男腹痛進加護病房險沒命

運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效

相關新聞

影／美國南卡州一戶人家萬聖節裝飾太嚇人 119電話接到手軟

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人...

超商史上最貴商品！韓售出「160萬元威士忌」 震驚母公司

便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約161.2萬元新台幣）。

白帶魚大咬！東京灣釣出「龍級巨物」 專家推測：與黑潮大蛇行有關

白帶魚在台灣屬於中價位魚種，在日本則被視為高級魚。日媒報導，今年入秋以來，東京灣掀起罕見的白帶魚熱潮，這種銀亮細長、齒尖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。