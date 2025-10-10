影／日本無業男白吃外賣2年半逾千次 詐騙總額近400萬日圓

日本一名無業男子雖然沒有工作，卻靠著吃外送平台的「霸王餐」長達兩年半。這段時間內他重複訂餐1,095次，詐騙金額高達374萬日圓（約新台幣74萬元）。

據日本朝日新聞報導，這名失業的38歲男子東本拓也（Takuya Higashimoto）住在名古屋。他在過去2年半多次使用外送服務「出前館」，用「送錯」或「沒收到」等理由不支付訂單費用，就這樣白吃白喝了一千多次。

愛知縣警方網路犯罪課紀錄顯示，東本拓也是在今年7月30日遭到逮捕。他用智慧型手機以假名和地址註冊會員，開心訂購鰻魚飯、漢堡排、雞排、冰淇淋等商品。一等商品送達後，他就透過App謊稱「送錯了」、「沒收到商品」，要求平台退費，成功吃霸王餐1,095次。每次詐騙得手之後，他就會刪除帳號，下一次再以新的號碼申請新帳號行騙，因此一直沒有被發現。

警方指出，東本從2023年4月開始行騙，因為每次都成功，所以食髓知味一再重犯，直到被平台發現才收手。東本在接受偵訊時也向警方坦承：「因為嘗到甜頭，所以我就做了很多次」。目前他被依詐欺等罪名起訴並移送檢方偵辦。目前警方仍在深入調查，要釐清他是否也在其他外送平台行騙。