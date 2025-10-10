快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

聯合新聞網／ 綜合報導
Z世代現在流行用什麼也不做的方式「數位排毒」。示意圖／ingimage
Z世代現在流行用什麼也不做的方式「數位排毒」。示意圖／ingimage

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股熱潮是從今年夏天開始，有不少網友開始挑戰什麼都不做。近期一名以「提升生產力」為主題的網友羅文（Rowan）就發布一系列影片，記錄自己每天一小時的發呆挑戰。羅文在影片中表示，現在手機、咖啡因、含糖食物和遊戲等，都會給他「多巴胺衝擊」，這讓他變得難以集中精神，沒辦法專注在真正需要關心的事上。發現這點後，他決定減少對大腦的刺激，開始「挑戰」什麼都不做。

雖然說是「什麼都不做」，但這對羅文來說可是一大難事。他在9月29日發布第一則影片，影片中可以看到他坐在躺椅上閉著眼睛，不斷扭動身體。他在影片中寫道：「什麼都不做，比我想像中的要難多了。」不過到了挑戰第7天，羅文就掌握了「無聊的藝術」。以前他連洗澡、吃飯和上廁所都要帶著手機，但現在已經沒有這種需要，甚至覺得面對無聊的感受比較輕鬆。

他表示，自從自己不再需要持續的刺激，工作效率也提升許多。他能夠更專注在當下重要的事情，像是工作和人際互動等，而不是幾秒鐘就看一次手機。這系列影片吸引不少網友跟進，紛紛留言表示這種排毒方式很有幫助。

其實不少專家都認為「無聊」有其價值，心理學家羅森菲爾德（Stacey Rosenfeld）就表示，學會忍受無聊是一項重要的技能。德州農工大學的一項研究也指出，無聊其實是一種心理訊號，會促使人們去尋求新體驗與自我成長。看來，這股「發呆挑戰」背後，其實體現年輕人對數位時代的新反思。

延伸閱讀

為找真愛砸大錢 加州42歲單身女租下整條公路廣告看板徵婚

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效

狂嗑3公斤軟糖惹禍上身 英國男腹痛進加護病房險沒命

相關新聞

Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

影／老婦散步跌倒受傷 聰明愛犬找上警方救人畫面曝光

美國佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa ）上演一起溫馨救援行動。一名86歲婦人帶狗出門散步時不慎跌倒受傷，所幸狗狗展現驚人...

超商史上最貴商品！韓售出「160萬元威士忌」 震驚母公司

便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約161.2萬元新台幣）。

白帶魚大咬！東京灣釣出「龍級巨物」 專家推測：與黑潮大蛇行有關

白帶魚在台灣屬於中價位魚種，在日本則被視為高級魚。日媒報導，今年入秋以來，東京灣掀起罕見的白帶魚熱潮，這種銀亮細長、齒尖...

新幹線佔位亂象多！亞洲女裝沒看到、換座位…還跟車掌玩起「躲貓貓」

根據日媒「Diamond Online」報導，日本電車或新幹線近年來頻傳「購買指定席卻被坐走」的狀況，甚至有占位不讓、拒絕查票等爭執，已影響指定席與綠色車廂（Green Car）的乘車秩序。

安寧病房的完美一天？南韓紀錄片最真實的凝視！

一封來自安寧病房的信：在有限的最後時日，和家人共築《完美的一天》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。