Z世代新風潮！挑戰「躺著發呆」來數位排毒 治好注意力不集中

為了擺脫無所不在的數位干擾，國外Z世代年輕人近期流行一種全新的「心理排毒」方法，就是什麼都不做。進行這項「心靈排毒」的方式，其實就是竭盡所能地耍廢，不做娛樂活動也不睡覺，只是看著空氣發呆，在網路上引起一番模仿風潮。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股熱潮是從今年夏天開始，有不少網友開始挑戰什麼都不做。近期一名以「提升生產力」為主題的網友羅文（Rowan）就發布一系列影片，記錄自己每天一小時的發呆挑戰。羅文在影片中表示，現在手機、咖啡因、含糖食物和遊戲等，都會給他「多巴胺衝擊」，這讓他變得難以集中精神，沒辦法專注在真正需要關心的事上。發現這點後，他決定減少對大腦的刺激，開始「挑戰」什麼都不做。

雖然說是「什麼都不做」，但這對羅文來說可是一大難事。他在9月29日發布第一則影片，影片中可以看到他坐在躺椅上閉著眼睛，不斷扭動身體。他在影片中寫道：「什麼都不做，比我想像中的要難多了。」不過到了挑戰第7天，羅文就掌握了「無聊的藝術」。以前他連洗澡、吃飯和上廁所都要帶著手機，但現在已經沒有這種需要，甚至覺得面對無聊的感受比較輕鬆。

他表示，自從自己不再需要持續的刺激，工作效率也提升許多。他能夠更專注在當下重要的事情，像是工作和人際互動等，而不是幾秒鐘就看一次手機。這系列影片吸引不少網友跟進，紛紛留言表示這種排毒方式很有幫助。

其實不少專家都認為「無聊」有其價值，心理學家羅森菲爾德（Stacey Rosenfeld）就表示，學會忍受無聊是一項重要的技能。德州農工大學的一項研究也指出，無聊其實是一種心理訊號，會促使人們去尋求新體驗與自我成長。看來，這股「發呆挑戰」背後，其實體現年輕人對數位時代的新反思。