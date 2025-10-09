超商史上最貴商品！韓售出「160萬元威士忌」 震驚母公司
便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約160萬元新台幣）。沒想到商品真的能賣出去，連CU母公司BGF都感到震驚，創下目前全球便利商店售價最高商品的新紀錄。
根據產品官網介紹，上述威士忌酒以蘇格蘭的單一麥芽釀造，全球只有151瓶。其靈感源自花朵的生命周期，從幼苗萌發，到逐漸成熟，最終在滋養下茁壯成長。
綜合韓媒報導，這瓶「天價酒」的購買者為一名30多歲的男性，他是一名威士忌愛好者，透過CU的手機APP下單，再直接配送至顧客指定地點。
BGF表示，當初推出這項商品時，並未預期能夠成功賣出，沒想到最終真的賣了出去。值得一提的是，先前的紀錄也是由CU創下，該便利商店於2021 年成功出售價值1,600萬韓元（約34萬元新台幣）的移動住宅，這次CU也成功將紀錄翻4倍。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
