白帶魚大咬！東京灣釣出「龍級巨物」 專家推測：與黑潮大蛇行有關

白帶魚在台灣屬於中價位魚種，在日本則被視為高級魚。日媒報導，今年入秋以來，東京灣掀起罕見的白帶魚熱潮，這種銀亮細長、齒尖銳利的魚近來「大咬」（指魚群多、釣況良好），甚至出現長達120公分、粗如五指的「龍級巨物」，漁民與釣客驚呼連連，形容牠是「物價高漲下的救星」。專家則推測，這波豐收與「黑潮大蛇行」有關。

朝日電視台報導，8日清晨6時半，神奈川縣漁港已擠滿準備出海的釣客。從橫濱出發的釣船駛向東京灣，不到兩分鐘就有人釣上一尾，有人甚至釣到長度超過120公分、粗度達五指寬以上，被冠上「龍級」的大型白帶魚。

日本市場上，大型白帶魚每公斤可售逾3500日圓（約台幣700元），是相當高價的魚種。但近來社群平台上充斥著「輕鬆大豐收」的釣魚貼文。就連從未釣過魚的電視台人員也試了一回，雖沒釣到「龍級」，但1小時就釣上6尾，成果不錯。

漁船「忠彥丸」船長安田剛表示，自從黑潮出現大蛇行現象後，東京灣內的白帶魚漁獲明顯改善。專家推測，海流改變與海水溫度上升可能是主因。

「大蛇行」指的是黑潮主流在日本南方海域出現大幅彎曲、遠離本州外海向南迴繞的現象。專家指出，這種流向改變會使海水溫度升高、養分分布改變，魚群洄游路線隨之轉移。黑潮大蛇行並非首次出現，但近年受氣候變遷影響，持續時間更長、規模更大，導致海洋生態明顯變動。不過，日本氣象廳今年8月底宣布，黑潮大蛇行已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。

一名釣客說：「現在魚都很貴啊。白帶魚一尾就能吃得很飽，真的很有滿足感。」安田船長也透露，近來前來釣魚的顧客中，有不少是居酒屋或餐廳業者，「他們一邊玩，一邊順便進貨」。

白帶魚在日本常見的吃法包括生魚片、天婦羅與鹽烤料理。在東京一家餐廳裡，老闆親自釣來的新鮮白帶魚，成了每日主打菜色。餐廳「魚十二個月」負責人增田大補表示：「最推薦的吃法是生魚片。」

增田在社群上推出限時優惠，只要追蹤帳號就能以99日圓品嚐一份白帶魚天婦羅。他笑說：「白帶魚本來是高級魚，但今年特別好釣。在這樣的物價高漲時期，牠對消費者和餐廳來說，都是救星般的存在。」