快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

新幹線佔位亂象多！亞洲女裝沒看到、換座位…還跟車掌玩起「躲貓貓」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鐵道的綠色車廂佔位情況日益嚴重。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本鐵道的綠色車廂佔位情況日益嚴重。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

根據日媒「Diamond Online」報導，日本電車或新幹線近年來頻傳「購買指定席卻被坐走」的狀況，甚至有占位不讓、拒絕查票等爭執，已影響指定席與綠色車廂（Green Car）的乘車秩序。

根據日本鐵道趨勢總研的調查指出，有一女性旅客在新幹線上遇到一個著西裝的男性坐在她的指定座位，對方雖道歉後離席，但一邊盯著手機上新幹線預約APP「Smart EX」的空位資訊，一邊四處張望。該女性研判這名男性只買自由席票，卻在指定席車廂四處換位。以東京到新大阪為例，普通車指定席與自由席相差約850日圓（約台幣170元），為省下一碗拉麵的錢而占用他人權益，實屬明顯違規。

另外也有乘客在綠色車廂內出示指定席券，向一位亞洲臉孔的女性說「這裡是我的座位」，但對方毫無反應。她原本以為是語言不通，改用英語加出示車票說明數次，對方竟然把臉轉向窗外，無視她的存在。請車內人員到場反覆勸導、要求出示指定席券並離座，數分鐘後對方才一副無可奈何的表情讓出座位。但令人驚訝的是這名佔位女性又改坐在其他指定席的空位上，車掌一直喊No，才把女性請出車廂。但過了十分鐘後，這名女性竟又再度出現，車上人員又趕來處理，這件令人傻眼的事情才告一段落。

日本新幹線的規定是要坐指定席，必須購買對應車次與座位的「指定席券」，要使用綠色車廂，還需另購「綠色券」或補足票價差額。以同一路段的NOZOMI列車為例，綠色車廂票價較普通車指定席多出近5千日圓（約台幣1000元），座位距離較寬敞，能充分休息，受商務人士和長途旅行者的喜愛。

像總武線快速列車也有綠色車廂，可以在月台上以Suica購買綠色券，上車後以票卡感應座位上方讀卡器，待紅燈轉為綠燈即可。若忘了買可在車內補票，但費用稍高。專家建議，乘車前務必正確購票，一旦發現座位被佔，先冷靜出示車票提醒。若對方仍不配合，應立即通知車長處理。

車廂 新幹線 日本

延伸閱讀

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

相關新聞

安寧病房的完美一天？南韓紀錄片最真實的凝視！

一封來自安寧病房的信：在有限的最後時日，和家人共築《完美的一天》

新幹線佔位亂象多！亞洲女裝沒看到、換座位…還跟車掌玩起「躲貓貓」

根據日媒「Diamond Online」報導，日本電車或新幹線近年來頻傳「購買指定席卻被坐走」的狀況，甚至有占位不讓、拒絕查票等爭執，已影響指定席與綠色車廂（Green Car）的乘車秩序。

超強細節管理！畢業旅行連行李都「托運」網：日本學生出遊早就這樣做

許多人對日本人的「細節管理」印象深刻，有台灣旅客近日在社群平台分享一段經驗後更是驚訝，表示：「第一次看到日本畢業旅行的行李箱是用托運車在載的！」這則貼文引起上千名網友回應，大家紛紛表示：「這在日本很常見啊！」

頭頂200公斤水泥！男為贏手機打賭玩命 脊椎神經系統受損慘死

為了手機，網傳有人會賣腎，而這個男子更慘送命，實在不值！奈及利亞1名男子和友人打賭，為了贏得對方手機，竟挑戰用頭頂起4袋、合共200公斤的水泥，最終導致脊椎和神經系統嚴重受損，留醫4天後終不治。

「流的淚比平常多」荷蘭從法國進口洋蔥 竟發現2枚手榴彈

禁止化學武器組織今天表示，一批來自法國的洋蔥，讓荷蘭當局流下的眼淚比平常更多，因為他們在洋蔥中發現了2枚手榴彈

狂嗑3公斤軟糖惹禍上身 英國男腹痛進加護病房險沒命

英國一名男子愛吃軟糖，在3天內狂掃3公斤軟糖，結果導致嚴重腹痛，緊急送醫治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。