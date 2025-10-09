新幹線佔位亂象多！亞洲女裝沒看到、換座位…還跟車掌玩起「躲貓貓」

根據日媒「Diamond Online」報導，日本電車或新幹線近年來頻傳「購買指定席卻被坐走」的狀況，甚至有占位不讓、拒絕查票等爭執，已影響指定席與綠色車廂（Green Car）的乘車秩序。

根據日本鐵道趨勢總研的調查指出，有一女性旅客在新幹線上遇到一個著西裝的男性坐在她的指定座位，對方雖道歉後離席，但一邊盯著手機上新幹線預約APP「Smart EX」的空位資訊，一邊四處張望。該女性研判這名男性只買自由席票，卻在指定席車廂四處換位。以東京到新大阪為例，普通車指定席與自由席相差約850日圓（約台幣170元），為省下一碗拉麵的錢而占用他人權益，實屬明顯違規。

另外也有乘客在綠色車廂內出示指定席券，向一位亞洲臉孔的女性說「這裡是我的座位」，但對方毫無反應。她原本以為是語言不通，改用英語加出示車票說明數次，對方竟然把臉轉向窗外，無視她的存在。請車內人員到場反覆勸導、要求出示指定席券並離座，數分鐘後對方才一副無可奈何的表情讓出座位。但令人驚訝的是這名佔位女性又改坐在其他指定席的空位上，車掌一直喊No，才把女性請出車廂。但過了十分鐘後，這名女性竟又再度出現，車上人員又趕來處理，這件令人傻眼的事情才告一段落。

日本新幹線的規定是要坐指定席，必須購買對應車次與座位的「指定席券」，要使用綠色車廂，還需另購「綠色券」或補足票價差額。以同一路段的NOZOMI列車為例，綠色車廂票價較普通車指定席多出近5千日圓（約台幣1000元），座位距離較寬敞，能充分休息，受商務人士和長途旅行者的喜愛。

像總武線快速列車也有綠色車廂，可以在月台上以Suica購買綠色券，上車後以票卡感應座位上方讀卡器，待紅燈轉為綠燈即可。若忘了買可在車內補票，但費用稍高。專家建議，乘車前務必正確購票，一旦發現座位被佔，先冷靜出示車票提醒。若對方仍不配合，應立即通知車長處理。