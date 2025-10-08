快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

「流的淚比平常多」荷蘭從法國進口洋蔥 竟發現2枚手榴彈

中央社／ 海牙8日綜合外電報導
禁止化學武器組織今天表示，一批來自法國的洋蔥，讓荷蘭當局流下的眼淚比平常更多，因為他們在洋蔥中發現了2枚手榴彈。 情境示意圖／Ingimage
禁止化學武器組織今天表示，一批來自法國洋蔥，讓荷蘭當局流下的眼淚比平常更多，因為他們在洋蔥中發現了2枚手榴彈。

法新社報導，這2枚年代可追溯到1925年以前的手榴彈，是在從法國運往荷蘭北部西蘭省（Zeeland）一家工廠的一批洋蔥中發現。

荷蘭當局請求禁止化學武器組織檢驗這項發現。

總部位於海牙的禁止化學武器組織（Organisation forthe Prohibition of Chemical Weapons）抽絲剝繭後發現：「這些拋射物經鑑定與1925年以前法國和德國製造的舊式化學武器一致。」

禁止化學武器組織還說：「不過，無法確認這種化學填充物的類型。」

這2枚手榴彈為什麼會出現在這批洋蔥中仍是個謎。

禁止化學武器組織表示，這些手榴彈將被銷毀，但由於荷蘭缺乏專門處理此類物品的銷毀設施，它們將被「當成有毒廢物送到比利時普爾卡佩勒（Poelkapelle）的專門化學拆解設施」。

荷蘭對比利時當局提供的協助深表感謝。

相關新聞

狂嗑3公斤軟糖惹禍上身 英國男腹痛進加護病房險沒命

英國一名男子愛吃軟糖，在3天內狂掃3公斤軟糖，結果導致嚴重腹痛，緊急送醫治療。

越南一家三口遭槍殺滅門…嫌犯落網稱「為完成電玩任務」 警方估另有隱情

越南南部同奈省（Dong Nai）近日發生一起震驚社會的滅門慘案，一對富裕的農產品商人夫婦及其年僅11歲的孫女，在家中遭槍手闖入並近距離「行刑式」槍擊頭部死亡。當地警方於案發兩日後逮捕33歲嫌犯黎思東

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

巴西日前啟用「全球最大蚊子工廠」，該設施每週能生產高達1.9億隻蚊子，而這一切其實都是為了對抗流行病。

太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

人腦變伺服器？瑞士團隊打造「活體伺服器」 開啟生物電腦新時代

當電腦不再只由金屬與矽晶片構成，而是由「活的細胞」驅動，科技會變成什麼模樣？瑞士生物科技公司FinalSpark正在進行這項近乎科幻的實驗——用人類幹細胞培養出的「迷你人腦」來充當電腦伺服器。

