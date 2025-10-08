「流的淚比平常多」荷蘭從法國進口洋蔥 竟發現2枚手榴彈
禁止化學武器組織今天表示，一批來自法國的洋蔥，讓荷蘭當局流下的眼淚比平常更多，因為他們在洋蔥中發現了2枚手榴彈。
法新社報導，這2枚年代可追溯到1925年以前的手榴彈，是在從法國運往荷蘭北部西蘭省（Zeeland）一家工廠的一批洋蔥中發現。
荷蘭當局請求禁止化學武器組織檢驗這項發現。
總部位於海牙的禁止化學武器組織（Organisation forthe Prohibition of Chemical Weapons）抽絲剝繭後發現：「這些拋射物經鑑定與1925年以前法國和德國製造的舊式化學武器一致。」
禁止化學武器組織還說：「不過，無法確認這種化學填充物的類型。」
這2枚手榴彈為什麼會出現在這批洋蔥中仍是個謎。
禁止化學武器組織表示，這些手榴彈將被銷毀，但由於荷蘭缺乏專門處理此類物品的銷毀設施，它們將被「當成有毒廢物送到比利時普爾卡佩勒（Poelkapelle）的專門化學拆解設施」。
荷蘭對比利時當局提供的協助深表感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言