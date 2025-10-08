越南一家三口遭槍殺滅門…嫌犯落網稱「為完成電玩任務」 警方估另有隱情

越南南部同奈省（Dong Nai）近日發生一起震驚社會的滅門慘案，一對富裕的農產品商人夫婦及其年僅11歲的孫女，在家中遭槍手闖入並近距離「行刑式」槍擊頭部死亡。當地警方於案發兩日後逮捕33歲嫌犯黎思東（Le Sy Tung），並找出大批槍械與犯案工具。嫌犯更向警方供稱犯案動機是「為了完成電玩遊戲任務」。

據越南媒體報導，案發於10月3日清晨，有人因聽到鄰居不尋常的聲響故前往查看，發現48歲的農產品商人杜維典（Do Duy Thien）與妻子，以及他們11歲的孫女，倒臥在住所內的餐桌旁及門前私家車附近，三人均是頭部中彈身亡。

從監視器畫面可見，一名戴着口罩、手套及安全帽的男子，持槍進入院子，形跡可疑。

受害一家的住所位於道路山坡上，周圍缺乏路燈且鄰居稀少。鄰居形容受害者一家「為人善良、經濟狀況良好」，這對夫妻還與2名子女同住，但案發當晚子女碰巧不在家，才逃過一劫。

鑑於案情重大殘忍，且引發當地社會高度關注，越南公安部副部長阮文龍（Nguyen Van Long）將親自督導調查。警方已在嫌犯藏匿處搜出槍械零件、消音器、煙霧彈、黑膠帶等大量犯案用具，顯示其預謀犯案。

雖然嫌犯聲稱是「為了完成電玩遊戲任務」才殺人，但警方考慮到現場家具翻倒、保險箱被拖到戶外砸開的跡象，不排除謀財害命的可能性。此時，警方正深入調查其真正的犯案動機。

文章授權轉載自《香港01》