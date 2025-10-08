狂嗑3公斤軟糖惹禍上身 英國男腹痛進加護病房險沒命

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子3天吃掉3公斤軟糖，結果腹痛送急診。示意圖／ingimage
英國一名男子愛吃軟糖，在3天內狂掃3公斤軟糖，結果導致嚴重腹痛，緊急送醫治療。

ODDITYCENTRAL報導，33歲的卡車司機里明頓（Nathan Rimington）因為愛吃軟糖，上網訂了一大桶3公斤裝的軟糖。他在短短3天內就把整桶軟糖吃完，吃下的熱量高達一萬多大卡，但變胖可能還不是最嚴重的後果。

吃完糖之後，里明頓開始感到腹痛難耐，被送往急診室檢查。由於他出現嚴重腹痛、冒汗、血壓升高和冒冷汗等症狀，醫護人員最初判斷認為是食物中毒，不過醫生深入檢查後發現，里明頓的消化道裡有異常高濃度的明膠，導致他罹患急性憩室炎（acute diverticulitis），所以才會這麼不舒服。

憩室炎是腸壁形成的小囊袋（憩室）感染或發炎。大量攝取某些食物，會導致腸道無法正常蠕動、腸阻塞等，進而出現發燒、畏寒、消化不良和嘔吐等症狀。

以里明頓的病例來說，由於他吃了大量軟糖，而軟糖含有明膠，所以才會讓腸胃不堪負荷。憩室炎通常會持續超過一天並逐漸惡化，其典型症狀是左下腹持續嚴重腹痛，如果病情加重沒有及時治療，可能會有腸穿孔的風險，進一步演變成腹膜炎。

加護病房治療6天之後，里明頓終於完全康復，不過這次的經歷之後，里明頓對軟糖的熱愛大概已經煙消雲散。

腹痛 加護病房

