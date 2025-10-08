快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西工廠生產大量帶菌蚊子，其實是為了對抗登革熱疫情。示意圖／ingimage
巴西工廠生產大量帶菌蚊子，其實是為了對抗登革熱疫情。示意圖／ingimage

巴西日前啟用「全球最大蚊子工廠」，該設施每周能生產高達1.9億隻蚊子，而這一切其實都是為了對抗流行病。

ODDITYCENTRAL報導，這座位於聖保羅州（Sao Paolo）坎皮納斯（Campinas）的「蚊子製造工廠」，其實是為了對抗登革熱所設置的。整棟建築佔地400坪，工作人員沒日沒夜的「培育」埃及斑蚊，就是為了阻斷登革熱的傳播。

雖然聽起來像玩笑，但這其實是經過研究證實的防治計畫。這些工廠培育的埃及斑蚊體內會植入沃爾巴克氏菌（Wolbachia bacteria），這種細菌能阻止登革熱病毒在蚊子體內發育，因此蚊子就無法傳播登革熱給人類。除此之外，這些帶菌的蚊子與其他蚊子繁殖後，沃爾巴克氏菌也會傳給下一代，達到「以蚊剋蚊」的效果。

其實這座蚊子工廠用相當嚴謹的方式生產蚊子，工廠預備上千個水盤，水溫固定，好讓蚊子幼蟲發育。待幼蟲長為成蟲後，這些蚊子就會被放到籠子裡，被餵以專屬的「美食」。公蚊子會食用浸泡在棉花上的糖溶液，愛吸血的母蚊子，則被餵食裝在袋子裡的動物血液。為了不讓母蚊子「挑食」，專家還特別將裝血的袋子設計成類似人類皮膚的質感。

2024年，巴西遭遇有史以來最嚴重的登革熱疫情，病例數佔全球報告感染總數的80%。為了控制疫情，巴西政府才會重金打造蚊子工廠，讓工廠每周生產1.9億隻蚊子。這樣的產能，足以為一億人口提供一整年的防治需求。巴西政府寄望這支龐大的「帶菌蚊子大軍」，能夠有效遏止不斷蔓延的登革熱疫情。

巴西 蚊子 登革熱

延伸閱讀

疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

女帶貓、男養狗！印度新婚夫婦因「貓狗大戰」 感情破裂訴請離婚

連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

為找真愛砸大錢 加州42歲單身女租下整條公路廣告看板徵婚

相關新聞

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

巴西日前啟用「全球最大蚊子工廠」，該設施每週能生產高達1.9億隻蚊子，而這一切其實都是為了對抗流行病。

越南一家三口遭槍殺滅門…嫌犯落網稱「為完成電玩任務」 警方估另有隱情

越南南部同奈省（Dong Nai）近日發生一起震驚社會的滅門慘案，一對富裕的農產品商人夫婦及其年僅11歲的孫女，在家中遭槍手闖入並近距離「行刑式」槍擊頭部死亡。當地警方於案發兩日後逮捕33歲嫌犯黎思東

太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

人腦變伺服器？瑞士團隊打造「活體伺服器」 開啟生物電腦新時代

當電腦不再只由金屬與矽晶片構成，而是由「活的細胞」驅動，科技會變成什麼模樣？瑞士生物科技公司FinalSpark正在進行這項近乎科幻的實驗——用人類幹細胞培養出的「迷你人腦」來充當電腦伺服器。

澳洲最新研究發現「女性基因」風險較高 比男性更易罹患憂鬱症

澳洲研究人員在今天發表的研究報告中發現，女性在基因上罹患臨床憂鬱症的風險高於男性，這項研究可能改變對憂鬱症的治療方式

不滿女兒交往「低種姓男」！印男實施「榮譽處決」槍殺她棄屍河中

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。