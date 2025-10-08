巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

巴西日前啟用「全球最大蚊子工廠」，該設施每周能生產高達1.9億隻蚊子，而這一切其實都是為了對抗流行病。

據ODDITYCENTRAL報導，這座位於聖保羅州（Sao Paolo）坎皮納斯（Campinas）的「蚊子製造工廠」，其實是為了對抗登革熱所設置的。整棟建築佔地400坪，工作人員沒日沒夜的「培育」埃及斑蚊，就是為了阻斷登革熱的傳播。

雖然聽起來像玩笑，但這其實是經過研究證實的防治計畫。這些工廠培育的埃及斑蚊體內會植入沃爾巴克氏菌（Wolbachia bacteria），這種細菌能阻止登革熱病毒在蚊子體內發育，因此蚊子就無法傳播登革熱給人類。除此之外，這些帶菌的蚊子與其他蚊子繁殖後，沃爾巴克氏菌也會傳給下一代，達到「以蚊剋蚊」的效果。

其實這座蚊子工廠用相當嚴謹的方式生產蚊子，工廠預備上千個水盤，水溫固定，好讓蚊子幼蟲發育。待幼蟲長為成蟲後，這些蚊子就會被放到籠子裡，被餵以專屬的「美食」。公蚊子會食用浸泡在棉花上的糖溶液，愛吸血的母蚊子，則被餵食裝在袋子裡的動物血液。為了不讓母蚊子「挑食」，專家還特別將裝血的袋子設計成類似人類皮膚的質感。

2024年，巴西遭遇有史以來最嚴重的登革熱疫情，病例數佔全球報告感染總數的80%。為了控制疫情，巴西政府才會重金打造蚊子工廠，讓工廠每周生產1.9億隻蚊子。這樣的產能，足以為一億人口提供一整年的防治需求。巴西政府寄望這支龐大的「帶菌蚊子大軍」，能夠有效遏止不斷蔓延的登革熱疫情。