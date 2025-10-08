人腦變伺服器？瑞士團隊打造「活體伺服器」 開啟生物電腦新時代

當電腦不再只由金屬與矽晶片構成，而是由「活的細胞」驅動，科技會變成什麼模樣？瑞士生物科技公司FinalSpark正在進行這項近乎科幻的實驗——用人類幹細胞培養出的「迷你人腦」來充當電腦伺服器。

根據「BBC NEWS」報導，研究團隊稱這項新技術為「生物電腦」（biocomputing），核心概念是以活體神經元模擬人工智慧（AI）的學習機制。理論上，這種「活體伺服器」能以極低能耗完成運算，並作為疾病模型，用於研究阿茲海默症、自閉症等神經疾病。

研究人員以人類皮膚細胞為起點，將其轉化為幹細胞，再培養成神經元與支持細胞組成的球狀組織「類器官（organoid）」。這些「迷你大腦」雖遠不及真實人腦複雜，卻能對外界電刺激產生反應，並逐步建立神經訊號的連結。

研究員將類器官接上電極，輸入簡單的指令訊號，若連結成功，電腦螢幕會出現類似腦波的動態曲線。實驗顯示，這些微型神經團不僅能傳遞訊號，還會在刺激下出現學習行為的跡象。聯合創辦人喬丹博士（Dr Fred Jordan）形容，這種「濕體」（wetware）技術正顛覆我們對電腦與人腦界線的想像。

倫敦帝國理工學院神經技術專家舒爾茨（Simon Schultz）指出，類器官沒有血管，無法像人腦一樣持續獲得養分，這是目前最大的瓶頸。他坦言：「我們仍不清楚如何構建能長期維持生命活動的結構。當一台生物電腦『當機』時，代表的其實是『死亡』。」

除了瑞士團隊，澳洲的Cortical Labs曾在2022年讓人工培養的神經元玩起早期電腦遊戲《乓》（Pong）；美國約翰霍普金斯大學則利用「迷你大腦」建立藥物實驗模型，希望減少動物實驗。

不過，專家普遍認為這項技術仍處早期階段。美國神經科學家斯米爾諾娃博士（Dr Lena Smirnova）指出，生物電腦短期內不可能取代矽基晶片，應被視為補充技術，用於開發低耗能AI與模擬人類疾病。