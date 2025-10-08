快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

澳洲最新研究發現「女性基因」風險較高 比男性更易罹患憂鬱症

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
臨床憂鬱症或重度憂鬱症是全球最常見的心理疾病之一。根據世界衛生組織（WHO），全球各地有超過3億人罹患憂鬱症。示意圖／AI生成
臨床憂鬱症或重度憂鬱症是全球最常見的心理疾病之一。根據世界衛生組織（WHO），全球各地有超過3億人罹患憂鬱症。示意圖／AI生成

澳洲研究人員在今天發表的研究報告中發現，女性在基因上罹患臨床憂鬱症的風險高於男性，這項研究可能改變對憂鬱症的治療方式。

法新社報導，在這項被譽為同類型中規模最大的研究之一中，科學家分析了近20萬名憂鬱症患者DNA，以找出共同的基因「標記」。

根據澳洲貝格霍菲爾醫學研究中心（BerghoferMedical Research Institute）主導的計畫，女性與憂鬱症相關的基因標記數量幾乎是男性的兩倍。

研究人員湯瑪斯（Jodi Thomas）表示：「女性罹患憂鬱症的基因成分比男性更高。」他說：「分析男性與女性共有且特有的基因因素，讓我們能更全面掌握憂鬱症的成因，並為個人化療法開啟大門。」

長期以來，外界已知憂鬱症在女性中更常見，但其生理學成因仍然是個謎。

根據發表於同儕審查期刊「自然通訊」（NatureCommunications）的研究報告，研究人員發現，女性與憂鬱症相關的基因標記約有1萬3000個，而男性則有7000個。其中部分基因變化可能改變與新陳代謝或荷爾蒙生成相關的生物途徑。

湯瑪斯說：「我們發現一些基因差異，可能有助於解釋為什麼女性憂鬱症患者更常出現新陳代謝症狀，像是體重變化或能量水平改變。」

研究人員密契爾（Brittany Mitchell）表示，這些發現可能改變女性憂鬱症的治療方式。

她說：「到目前為止，關於憂鬱症為何在男女之間影響不同，包括基因可能扮演的角色，還缺乏一致性的研究。」

「有愈來愈多的報導指出，許多目前開發中的藥物，以及我們迄今所了解的研究，大多數是以男性或男性參與者為中心。」

臨床憂鬱症或重度憂鬱症是全球最常見的心理疾病之一。根據世界衛生組織（WHO），全球各地有超過3億人罹患憂鬱症。

憂鬱症 基因 澳洲 科學家 醫學 患者 DNA

延伸閱讀

星卉「暴瘦剩38公斤」 憂鬱症復發辭演《百味人生》

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」三餐都叫外送最後得憂鬱症

喝快樂水真快樂？ 德國研究：碳酸飲料增憂鬱症症狀

NBA／27歲就成籃網最資深球員 波特盼與湯瑪斯合作領軍

相關新聞

人腦變伺服器？瑞士團隊打造「活體伺服器」 開啟生物電腦新時代

當電腦不再只由金屬與矽晶片構成，而是由「活的細胞」驅動，科技會變成什麼模樣？瑞士生物科技公司FinalSpark正在進行這項近乎科幻的實驗——用人類幹細胞培養出的「迷你人腦」來充當電腦伺服器。

太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

澳洲最新研究發現「女性基因」風險較高 比男性更易罹患憂鬱症

澳洲研究人員在今天發表的研究報告中發現，女性在基因上罹患臨床憂鬱症的風險高於男性，這項研究可能改變對憂鬱症的治療方式

不滿女兒交往「低種姓男」！印男實施「榮譽處決」槍殺她棄屍河中

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

女教師赴約遭性侵！4淫狼全是健身教練 恐嚇求助會殺人終被捕

印度發生恐怖輪姦案。1名人妻教師應邀前往聚會，卻遭1名男友人性侵，淫狼更通知其他3名男友人到場齊伸狼爪，4人將女教師輪姦後，更恐嚇她若向外透露事件，就會將她殺害。受害人最終仍報警求助，警方經調查拘捕4名涉案淫男，他們全部是任職健身教練。

只花200元買下一間房？日男看中1特點秒掏錢 爽曝年收破百萬

在日本房價高漲的時代，竟有人只花1000日圓（約新台幣200元）就買到一棟房！日本一名不動產投資者在社群平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。