快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。 美聯社
炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。 美聯社

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

日冕形成太陽雨

夏威夷新聞網》報導，長期以來，科學家試圖了解太陽耀斑期間如何形成雨水，如今，夏威夷大學馬諾阿分校天文研究發現，其與地球上的降雨形式不同，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。

該校天文研究生貝納維茨表示，太陽模型假設日冕中各種元素的分佈，其在整個空間和時間範圍內是恆定的，而當鐵等元素隨時間變化時，模型最終與在太陽上所觀測到的情況相符。

該校天文學家瑞普指出，即使這項實驗無法直接觀測加熱過程，但利用冷卻作為實驗替代，也能有助於理解太陽的運作方式。

太陽耀斑迅速發生

SciTechDaily》報導，太陽表面上方一個極熱的電漿區域稱為「日冕」，該現象涉及溫度較低、密度較高的等離子體團塊，它們在日冕高處凝結並下降回太陽，而這一過程會在太陽耀斑期間迅速發生。

如今，這項研究挑戰了長期以來元素豐度固定不變的模式，顯示出太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

【更多精采內容，詳見

科學家 太陽雨 美國

延伸閱讀

中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

大到從背後看得見！ALTER《碧藍航線》大鳳泳裝1/5比例Figure側躺百媚生

一起來當抬頭族！推動「暗空小鎮」 來屏東追星認識天文

陸「00後」巧手復刻微縮老房子 開了30人公司、年營業額破千萬

相關新聞

人腦變伺服器？瑞士團隊打造「活體伺服器」 開啟生物電腦新時代

當電腦不再只由金屬與矽晶片構成，而是由「活的細胞」驅動，科技會變成什麼模樣？瑞士生物科技公司FinalSpark正在進行這項近乎科幻的實驗——用人類幹細胞培養出的「迷你人腦」來充當電腦伺服器。

太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

澳洲最新研究發現「女性基因」風險較高 比男性更易罹患憂鬱症

澳洲研究人員在今天發表的研究報告中發現，女性在基因上罹患臨床憂鬱症的風險高於男性，這項研究可能改變對憂鬱症的治療方式

不滿女兒交往「低種姓男」！印男實施「榮譽處決」槍殺她棄屍河中

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

女教師赴約遭性侵！4淫狼全是健身教練 恐嚇求助會殺人終被捕

印度發生恐怖輪姦案。1名人妻教師應邀前往聚會，卻遭1名男友人性侵，淫狼更通知其他3名男友人到場齊伸狼爪，4人將女教師輪姦後，更恐嚇她若向外透露事件，就會將她殺害。受害人最終仍報警求助，警方經調查拘捕4名涉案淫男，他們全部是任職健身教練。

只花200元買下一間房？日男看中1特點秒掏錢 爽曝年收破百萬

在日本房價高漲的時代，竟有人只花1000日圓（約新台幣200元）就買到一棟房！日本一名不動產投資者在社群平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。