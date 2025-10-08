太陽為何會下雨？耀斑現象促日冕凝結 一文看懂形成原因

炙熱的太陽竟也會下雨？美國天文研究發現，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。對此，太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

日冕形成太陽雨

《夏威夷新聞網》報導，長期以來，科學家試圖了解太陽耀斑期間如何形成雨水，如今，夏威夷大學馬諾阿分校天文研究發現，其與地球上的降雨形式不同，太陽降雨來自較冷、較密集的電漿區域，並從太陽表面上方日冕形成後迅速落下。

該校天文研究生貝納維茨表示，太陽模型假設日冕中各種元素的分佈，其在整個空間和時間範圍內是恆定的，而當鐵等元素隨時間變化時，模型最終與在太陽上所觀測到的情況相符。

該校天文學家瑞普指出，即使這項實驗無法直接觀測加熱過程，但利用冷卻作為實驗替代，也能有助於理解太陽的運作方式。

太陽耀斑迅速發生

《SciTechDaily》報導，太陽表面上方一個極熱的電漿區域稱為「日冕」，該現象涉及溫度較低、密度較高的等離子體團塊，它們在日冕高處凝結並下降回太陽，而這一過程會在太陽耀斑期間迅速發生。

如今，這項研究挑戰了長期以來元素豐度固定不變的模式，顯示出太陽大氣中的元素豐度會隨著時間而變化，促使研究人員重新思考太陽外層的運作方式，以及能量如何在大氣層中移動。

