不滿女兒交往「低種姓男」！印男實施「榮譽處決」槍殺她棄屍河中

香港01／ 撰文：桃樂斯
17歲少女西卡瓦爾（Divya Sikarwar）被父親「榮譽處決」致死。（網上影片截圖）
印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

民眾報稱鄰居住處曾傳槍聲　17歲少女不知所終

綜合印度媒體等報道，事發於印度中央邦（Madhya Pradesh）莫雷納（Morena）縣，當地警方於9月27日接到匿名電話報案，指於9月23日聽到鄰居住處傳出槍聲和尖叫聲，及後鄰居家17歲女兒西卡瓦爾（Divya Sikarwar）便不知所終。

少女陳屍河中　父親曝因「跨種姓問題」動殺機

警方搜索多時，終於昆瓦里河（Kunwari River）發現西卡瓦爾遺體。雖然西卡瓦爾遺體長時間被浸泡水中，經已嚴重腐爛，但法醫仍能從其頭部發現她曾遭到近距離槍擊所致的傷口。警方調查後，拘捕死者父親巴拉特（Bharat Sikarwar），他承認因跨種姓關係和女兒激烈爭執，繼而殺害對方。

死者出身高種姓家庭　和「低種姓」男子交往激怒家族

死者西卡瓦爾生於高種姓的剎帝利（Kshatriya，印度種姓制度中的第二階級）家庭，卻與一名低種姓男子交往，這段關係激怒了剎帝利家族，巴拉特於是對女兒實施「榮譽處決」，狠心槍殺對方並以防水布袋包裹屍體，再綁上石塊，丟入距離住處30公里的河中。

死者父母口供反覆　引警方懷疑揭事件

而西卡瓦爾父母最初曾聲稱，女兒因被風扇電擊致死，隨後又改稱對方開槍輕生，指她在送院途中死亡，驚慌失措下便決定在河中火化屍體。由於兩人口供反覆，加上西卡瓦爾2名未成年弟妹在事發後失蹤至今，種種因素加強案件涉謀殺之嫌，目前警方將以「榮譽處決」方向繼續調查。

文章授權轉載自《香港01》

影片 印度 遺體 鄰居

