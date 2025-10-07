快訊

只花200元買下一間房？日男看中1特點秒掏錢 爽曝年收破百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
在日本房價高漲的時代，竟有人只花1000日圓（約新台幣200元）就買到一棟房！圖／AI生成
日本房價高漲的時代，竟有人只花1000日圓（約新台幣200元）就買到一棟房！日本一名不動產投資者在社群平台X」上分享，「又買了一間房，價格1000日圓（約新台幣200元）」，並附上一張老屋照片，引起網友熱議。

日媒《まいどなニュース》報導，發文者是居住在廣島的34歲男子，他原本是造船現場監工，2019年開始投入不動產投資。他表示，起初只是想「試試看能不能賺錢」，便自學翻修技術，並前往北九州實地學習如何整修舊屋，「只要建立起運作模式，就有機會成功」。

原PO透露，他的做法是低價購入老舊房屋後自行翻修再出租，「我通常買的是狀況很差的中古屋，不過翻修方式相對固定、流程簡單」，再加上多由原PO自行施工，因此整體花費約落在20萬至30萬日圓之間（約新台幣4萬至6萬元）。

原PO買的第一間房花了200萬日圓（約新台幣40萬元），整修費僅20萬，出租租金每月3萬8000日圓（約新台幣7669元），不到5年便回本。如今他名下已擁有廣島縣內28間獨棟住宅及9棟公寓，年租金收入超過2000萬日圓（約新台幣403萬元）。

而這次引發話題的「1000日圓物件」，是鄰居奶奶介紹的。該屋已閒置8年，一樓有客廳、廚房含5間房、二樓有2間房，但無停車位、屋頂鬆動且地板踩起來會吱嘎作響，屋內也相當破舊。由於「再建築不可」（無法重新建造或新建），若擋土牆崩塌需自負維修責任，加上持有成本高，原屋主才決定「便宜出清」。

儘管屋況糟糕，原PO仍毫不猶豫購入，「地點很重要，這棟房離市區步行約20分鐘，附近有超市、便利商店，具備出租潛力」。

目前，他多數物件的租金介於3萬5000至4萬2000日圓之間（約新台幣7063至8476元），租客多為領取生活補助的民眾，「我們會根據政府的住宅補助上限設定租金，讓他們能負擔得起。其實他們也希望能住到整修後乾淨的房子，對我們來說也穩定又安心」。

他笑說，在空屋日益增加的廣島，懂得整修與經營的確能讓老房重生，「只要把破屋變成能住的地方，不僅是投資，也是在讓這些被遺忘的房子重新被利用。」

