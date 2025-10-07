世界最高齡男子歡慶113歲生日 分享2長壽秘訣「最愛吃1水果」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴西人瑞內托10月5日歡慶113歲生日。圖/截自LongeviQuest在YT的影音
巴西人瑞內托10月5日歡慶113歲生日。圖/截自LongeviQuest在YT的影音

美國時人雜誌報導，巴西人瑞內托（João Marinho Neto）10月5日歡慶113歲生日，他是金氏世界紀錄認證的「全球最年長在世男性」，同時也是1912年出生、現今唯一仍健在的男性。這位百歲人瑞不僅分享自己長壽的兩大祕訣，照護他日常起居的護理師也透露其日常飲食習慣與最愛的水果。

內托出生於巴西塞阿拉州馬朗瓜皮（Maranguape），他在2024年11月英國老翁提尼斯伍德（John Tinniswood）以112歲辭世後，由金氏世界紀錄認定正式接棒「世界最年長在世男性」的頭銜，當時內托實際年齡為112歲又52天。如今再添1歲，穩坐全球第一寶座，也是有史以來第26位最年長男性。

被問到長壽祕訣，內托笑著說其實很單純，「身邊有愛的人相伴、一生都與善良的人為伍」。

根據南美媒體報導，內托日前接受巴西電視台 TV Globo 專訪時透露，他長年奉行自然、健康的飲食原則。雖然從未刻意遵循嚴格食譜，但由於長期生活在農村，他早習慣以水果、肉類與未經加工的糖分作為主要食物來源。

他的日常從一杯咖啡開啟，這是巴西人普遍的習慣。照護他的護理師納西門托（Diulia Dara Nascimento）表示，內托對咖啡情有獨鍾。之後，他通常會吃幾顆新鮮葡萄，這不僅是他最喜愛的食物之一，也被視為長壽祕訣，因為葡萄富含抗氧化物與多種營養素。

內托4歲開始就跟著父親務農、照顧牛隻、採收水果，靠雙手打拼出一生。他育有8名子女，其中有6名仍健在，還有22名孫子女、15名曾孫和3名玄孫，家族規模堪比小型村莊。

金氏世界紀錄也特別在Instagram發布慶生貼文，附上多張內托戴著帽子與笑容滿滿的照片，寫道「祝巴西人瑞內托113歲生日快樂！」

雖然內托是當今最長壽的男性，「世界最長壽在世者」的頭銜仍由116歲英國女性坎特罕（Ethel Caterham）保持。有意思的是，內托曾在坎特罕生日時隔空送上祝福，手拿藍色告示牌，上頭以葡萄牙文寫著「祝你生日快樂！」

