還以為沒穿！美女主播首度回應「胸前肉色」爭議 曾因太辣被高層警告

曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」（漫畫作品《魯邦三世》中的一名擁有性感魅力的女性角色）。去（2024）年她在轉播巴黎奧運開幕式時，因服裝顏色被誤會「裡面沒穿」，意外掀起熱議，如今已轉為自由主播的她，近日上節目談到這段插曲，笑稱雖然當下驚訝不已，但回頭看反而心懷感謝。

據日媒《日刊スポーツ》報導，近日中川受邀上廣播節目，談起去年巴黎奧運開幕式轉播時的「裸色服裝風波」，當時她身穿白色外套、搭配米膚色亮片上衣，卻被觀眾誤以為「沒穿衣服」。節目主持人也笑說：「說實話，我就是從那次新聞才知道妳。」讓現場氣氛瞬間歡樂起來。

中川也笑著回應：「那次的衣服是希望能象徵金牌，所以才選了有金色亮粉的上衣。結果播出後被說看起來像沒穿，我自己也嚇了一跳。」她表示當時現場沒有人提出異議，直到上網看到新聞才恍然大悟，「現在想想還滿感謝那場騷動的，因為它讓更多人知道我」。

事實上，中川安奈2016年進入NHK，歷經秋田與廣島分台後，2020年回到東京，陸續主持多檔節目，被視為新生代主力主播。不過在社群平台上，她也常分享貼身服裝與迷你裙自拍，被外界形容「比NHK形象更具魅力」，甚至被媒體冠上「NHK峰不二子」稱號。

不過《女性自身》報導，這樣的形象讓部分NHK高層感到不滿，甚至曾對她提出提醒與異動建議。最終，中川在2025年3月底離開NHK，選擇以自由主播身分重新出發。有內部人士透露，她對被調往大阪分局的安排頗有微詞，加上個人風格與保守體系不合，離開反而成為「雙方最好的決定」。

目前，中川持續參與廣播與節目錄製，也與多位民放台主播保持交流。她笑稱：「當時的騷動雖然有點糗，但現在真的只剩感謝」。