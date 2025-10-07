快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

還以為沒穿！美女主播首度回應「胸前肉色」爭議 曾因太辣被高層警告

聯合新聞網／ 綜合報導
曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」。圖／擷自IG @nakagawa.anna1022
曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」。圖／擷自IG @nakagawa.anna1022

曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」（漫畫作品《魯邦三世》中的一名擁有性感魅力的女性角色）。去（2024）年她在轉播巴黎奧運開幕式時，因服裝顏色被誤會「裡面沒穿」，意外掀起熱議，如今已轉為自由主播的她，近日上節目談到這段插曲，笑稱雖然當下驚訝不已，但回頭看反而心懷感謝。

據日媒《日刊スポーツ》報導，近日中川受邀上廣播節目，談起去年巴黎奧運開幕式轉播時的「裸色服裝風波」，當時她身穿白色外套、搭配米膚色亮片上衣，卻被觀眾誤以為「沒穿衣服」。節目主持人也笑說：「說實話，我就是從那次新聞才知道妳。」讓現場氣氛瞬間歡樂起來。

中川也笑著回應：「那次的衣服是希望能象徵金牌，所以才選了有金色亮粉的上衣。結果播出後被說看起來像沒穿，我自己也嚇了一跳。」她表示當時現場沒有人提出異議，直到上網看到新聞才恍然大悟，「現在想想還滿感謝那場騷動的，因為它讓更多人知道我」。

事實上，中川安奈2016年進入NHK，歷經秋田與廣島分台後，2020年回到東京，陸續主持多檔節目，被視為新生代主力主播。不過在社群平台上，她也常分享貼身服裝與迷你裙自拍，被外界形容「比NHK形象更具魅力」，甚至被媒體冠上「NHK峰不二子」稱號。

不過《女性自身》報導，這樣的形象讓部分NHK高層感到不滿，甚至曾對她提出提醒與異動建議。最終，中川在2025年3月底離開NHK，選擇以自由主播身分重新出發。有內部人士透露，她對被調往大阪分局的安排頗有微詞，加上個人風格與保守體系不合，離開反而成為「雙方最好的決定」。

目前，中川持續參與廣播與節目錄製，也與多位民放台主播保持交流。她笑稱：「當時的騷動雖然有點糗，但現在真的只剩感謝」。

主播 巴黎奧運 日本

延伸閱讀

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

相關新聞

還以為沒穿！美女主播首度回應「胸前肉色」爭議 曾因太辣被高層警告

曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」（漫畫作品《魯邦三世》中的一名擁有性感...

公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職，雇主為追回鉅款提告，沒想到經三年纏訟最終敗訴。

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

英國一名母親停止服用治療產後憂鬱的藥物後，將自己的親骨肉淹死，報警謊稱是有人偷走她的孩子，經過精神科醫師診斷，犯案當下這名母親的精神狀態「無法做出理性判斷」。

世界最高齡男子歡慶113歲生日 分享2長壽秘訣「最愛吃1水果」

美國時人雜誌報導，巴西人瑞內托（João Marinho Neto）10月5日歡慶113歲生日，他是金氏世界紀錄認證的「...

6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

2023年英國一名4寶媽及其丈夫在家中遭6旬繼父殘忍殺害，殺人後老翁去接4名孫子放學，將他們載到外婆家中後便前往警察局自首。

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。