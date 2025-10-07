快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

聯合新聞網／ 綜合報導
智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職。示意圖／AI生成
智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職。示意圖／AI生成

智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職雇主為追回鉅款提告，沒想到經三年纏訟最終敗訴。

根據《每日郵報》報導，這名男子在智利食品大廠Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile擔任行政助理，月薪約50萬披索（約新台幣1.6萬元）。然而在2022年5月，公司卻誤將1億6500萬披索（約新台幣522萬元）匯入他的帳戶，相當於他平常薪資的330倍。

公司表示，該員工在人資會議中曾口頭承諾歸還款項，但3天後卻突然提出辭呈，隨即人間蒸發。雇主指控他涉嫌竊盜，若罪名成立，最高恐面臨540天監禁與罰金。

然而，聖地牙哥法院近日判定公司敗訴，法官認為男子行為屬「未經授權的收取」（unauthorised collection），不構成刑事竊盜罪。判決指出，公司應以民事途徑主張返還，而非刑事追訴。

該公司不服判決，並向《財經日報》（Diario Financiero）發聲明強調，將採取一切可能法律手段，包括申請撤銷判決，以追回錯付的鉅額薪資。

報導另提到，歐洲也曾發生類似離譜事件，德國一名生物與地理教師2009年因病休假，卻在未復職情況下連續16年領取全薪，金額高達每年約4.8萬英鎊（約新台幣195萬元），直到2024年內部審計才揭發此長達近20年的漏洞，德國教育部長對此震驚表示：「我從未見過這樣的案例。」

台幣 雇主 辭職 薪水 智利

延伸閱讀

「精通三語言」卻求職碰壁？她嘆職場連英語能力都不看 網揭關鍵

6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

不做雜事、回嗆主管！「00後」整頓職場 網4字直擊核心：幹嘛那麼辛苦

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

相關新聞

還以為沒穿！美女主播首度回應「胸前肉色」爭議 曾因太辣被高層警告

曾是NHK當家人氣主播的中川安奈，憑著亮眼外型與出眾氣質被譽為「NHK峰不二子」（漫畫作品《魯邦三世》中的一名擁有性感...

公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職，雇主為追回鉅款提告，沒想到經三年纏訟最終敗訴。

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

英國一名母親停止服用治療產後憂鬱的藥物後，將自己的親骨肉淹死，報警謊稱是有人偷走她的孩子，經過精神科醫師診斷，犯案當下這名母親的精神狀態「無法做出理性判斷」。

世界最高齡男子歡慶113歲生日 分享2長壽秘訣「最愛吃1水果」

美國時人雜誌報導，巴西人瑞內托（João Marinho Neto）10月5日歡慶113歲生日，他是金氏世界紀錄認證的「...

6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

2023年英國一名4寶媽及其丈夫在家中遭6旬繼父殘忍殺害，殺人後老翁去接4名孫子放學，將他們載到外婆家中後便前往警察局自首。

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。