公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職，雇主為追回鉅款提告，沒想到經三年纏訟最終敗訴。

根據《每日郵報》報導，這名男子在智利食品大廠Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile擔任行政助理，月薪約50萬披索（約新台幣1.6萬元）。然而在2022年5月，公司卻誤將1億6500萬披索（約新台幣522萬元）匯入他的帳戶，相當於他平常薪資的330倍。

公司表示，該員工在人資會議中曾口頭承諾歸還款項，但3天後卻突然提出辭呈，隨即人間蒸發。雇主指控他涉嫌竊盜，若罪名成立，最高恐面臨540天監禁與罰金。

然而，聖地牙哥法院近日判定公司敗訴，法官認為男子行為屬「未經授權的收取」（unauthorised collection），不構成刑事竊盜罪。判決指出，公司應以民事途徑主張返還，而非刑事追訴。

該公司不服判決，並向《財經日報》（Diario Financiero）發聲明強調，將採取一切可能法律手段，包括申請撤銷判決，以追回錯付的鉅額薪資。

報導另提到，歐洲也曾發生類似離譜事件，德國一名生物與地理教師2009年因病休假，卻在未復職情況下連續16年領取全薪，金額高達每年約4.8萬英鎊（約新台幣195萬元），直到2024年內部審計才揭發此長達近20年的漏洞，德國教育部長對此震驚表示：「我從未見過這樣的案例。」