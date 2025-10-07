公司誤發330倍薪水！他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴
智利一名食品公司員工，意外收到比平時薪水多330倍的金額後立刻辭職，雇主為追回鉅款提告，沒想到經三年纏訟最終敗訴。
根據《每日郵報》報導，這名男子在智利食品大廠Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile擔任行政助理，月薪約50萬披索（約新台幣1.6萬元）。然而在2022年5月，公司卻誤將1億6500萬披索（約新台幣522萬元）匯入他的帳戶，相當於他平常薪資的330倍。
公司表示，該員工在人資會議中曾口頭承諾歸還款項，但3天後卻突然提出辭呈，隨即人間蒸發。雇主指控他涉嫌竊盜，若罪名成立，最高恐面臨540天監禁與罰金。
然而，聖地牙哥法院近日判定公司敗訴，法官認為男子行為屬「未經授權的收取」（unauthorised collection），不構成刑事竊盜罪。判決指出，公司應以民事途徑主張返還，而非刑事追訴。
該公司不服判決，並向《財經日報》（Diario Financiero）發聲明強調，將採取一切可能法律手段，包括申請撤銷判決，以追回錯付的鉅額薪資。
報導另提到，歐洲也曾發生類似離譜事件，德國一名生物與地理教師2009年因病休假，卻在未復職情況下連續16年領取全薪，金額高達每年約4.8萬英鎊（約新台幣195萬元），直到2024年內部審計才揭發此長達近20年的漏洞，德國教育部長對此震驚表示：「我從未見過這樣的案例。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言