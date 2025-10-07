快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名母親親手淹死2歲女兒。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名母親親手淹死2歲女兒。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名母親停止服用治療產後憂鬱的藥物後，將自己的親骨肉淹死，報警謊稱是有人偷走她的孩子，經過精神科醫師診斷，犯案當下這名母親的精神狀態「無法做出理性判斷」。

根據《每日郵報》報導，2023年，英國警方接獲一名母親麥基（Alice Mackey）報案，聲稱自己2歲女兒本來在樓上睡覺，自己下樓一小時後返回發現女兒不見了，認為是有人闖進屋內帶走她。警方抵達現場時，發現麥基跪在池塘邊，身下躺著她的女兒。

警方立即對女童進行心肺復甦並送醫，但仍回天乏術。醫院驗屍顯示，女童死於腦損傷和支氣管肺炎，經過調查，警方發現麥基撒謊，是她親手將女兒按入水中溺死的。

麥基先前曾多次流產和子宮外孕，好不容易生下女兒，卻罹患嚴重產後憂鬱，醫生雖然有開抗憂鬱及抗精神疾病藥物給她，但麥基對女兒下手時，已經停止服藥至少9個月。

麥基的丈夫直到在今年的聽證會上聽到妻子親口承認殺害女兒，才不可置信的接受現實，「她（指女兒）去世那天我沒能在家保護她，我一直很內疚」。

麥基承認過失殺人，近日被判入獄4年，法官指出，在妄想狀態下，麥基認為淹死她是對女兒的某種救贖。她的辯護律師也轉達她的聲明，表示麥基深愛著女兒，只是想保護她，而唯一的方法就是「讓女兒遠離壞媽媽愛麗絲（她自己）」，麥基很抱歉奪走女兒的生命，對發生的一切感到後悔，她最希望女兒還活著。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

產後憂鬱 母親 殺人 流產 壞媽媽 女童

延伸閱讀

難忍兒子酗酒吸毒還家暴！母親擔心媳婦及孫女安危 狠心殺兒分屍

母產後憂鬱症猛搖3月大男嬰致重傷 部桃醫：發育還不全結構弱

法比歐七夕驚爆罹「產後憂鬱症」　當爸後陷懷疑：我沒吸引力了

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

相關新聞

謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

英國一名母親停止服用治療產後憂鬱的藥物後，將自己的親骨肉淹死，報警謊稱是有人偷走她的孩子，經過精神科醫師診斷，犯案當下這名母親的精神狀態「無法做出理性判斷」。

6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

2023年英國一名4寶媽及其丈夫在家中遭6旬繼父殘忍殺害，殺人後老翁去接4名孫子放學，將他們載到外婆家中後便前往警察局自首。

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

根據日媒「靜岡電視台」報導，靜岡市清水區的一處果園，在7年前開始使用鮪魚頭、尾、骨等加工後丟棄的部分，「廢物再利用」製成的有機肥料，近年來生產的柑橘格外香甜，成為話題。

弄丟手機後找回...相簿驚見「廢棄大樓屍骨照」！男嚇壞報案意外破懸案

好人好事恐怖屍骨發現案！泰國社交媒體瘋傳帖文，有網民上傳多張屍骨照到facebook，稱日前凌晨遺失手機，早上成功聯絡撿到手機的男子交還，對方看起來精神不穩，而樓主回家後查看手機，驚見相簿內有多張在廢棄大樓拍攝、有1具骷髏骨的照片，部份更屬「近鏡」，拍到遺體未完全「化骨」，毛髮仍在，機主嚇得急急警。

人倫悲劇！父勒死5歲女兒後輕生...媽媽下班回家見2具遺體崩潰痛哭

愛爾蘭發生「父女同死」的2屍倫常命案！當地有男子涉嫌殺害女兒後再輕生，至妻子下班回家看到2具冰冷遺體揭發事件，當場嚇得失聲尖叫，並由鄰居幫忙撥打求救電話。救護人員和警察到場時，證實兩人已經死亡，遺體目前已被送往進行屍檢。 警方初步調查後相信是男子先勒死女兒，然後再輕生，故列作「謀殺」及「自殺」案件處理，但由於無涉案人士在世，故無法提出刑事檢控。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。