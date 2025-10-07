謊稱失蹤！親媽淹死2歲女兒…律師曝她「以為自己在保護孩子」

英國一名母親停止服用治療產後憂鬱的藥物後，將自己的親骨肉淹死，報警謊稱是有人偷走她的孩子，經過精神科醫師診斷，犯案當下這名母親的精神狀態「無法做出理性判斷」。

根據《每日郵報》報導，2023年，英國警方接獲一名母親麥基（Alice Mackey）報案，聲稱自己2歲女兒本來在樓上睡覺，自己下樓一小時後返回發現女兒不見了，認為是有人闖進屋內帶走她。警方抵達現場時，發現麥基跪在池塘邊，身下躺著她的女兒。

警方立即對女童進行心肺復甦並送醫，但仍回天乏術。醫院驗屍顯示，女童死於腦損傷和支氣管肺炎，經過調查，警方發現麥基撒謊，是她親手將女兒按入水中溺死的。

麥基先前曾多次流產和子宮外孕，好不容易生下女兒，卻罹患嚴重產後憂鬱，醫生雖然有開抗憂鬱及抗精神疾病藥物給她，但麥基對女兒下手時，已經停止服藥至少9個月。

麥基的丈夫直到在今年的聽證會上聽到妻子親口承認殺害女兒，才不可置信的接受現實，「她（指女兒）去世那天我沒能在家保護她，我一直很內疚」。

麥基承認過失殺人，近日被判入獄4年，法官指出，在妄想狀態下，麥基認為淹死她是對女兒的某種救贖。她的辯護律師也轉達她的聲明，表示麥基深愛著女兒，只是想保護她，而唯一的方法就是「讓女兒遠離壞媽媽愛麗絲（她自己）」，麥基很抱歉奪走女兒的生命，對發生的一切感到後悔，她最希望女兒還活著。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線