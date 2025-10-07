6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

2023年英國一名4寶媽及其丈夫在家中遭6旬繼父殘忍殺害，殺人後老翁去接4名孫子放學，將他們載到外婆家中後便前往警察局自首。

根據《每日郵報》報導，6旬老翁馬丁案發當下和繼女共處一室，馬丁在受審時表示，自己當時也不知道在想什麼，只是受夠了女兒一直談「錢」，自己突然失控，持鐵鎚重擊女兒的頭，隨後持刀刺向她，導致她傷重死亡。幾分鐘後女婿回家，馬丁同樣持刀襲擊刺傷他，最後用繩索勒死女婿。

殺人後，馬丁清理案發現場並換衣服，等到放學時間驅車去載4位孫子，並將他們送到已經分手的前妻、孩子們的外婆家中，傳訊息請她照顧好孩子們後，步入警局自首。

本案近日開庭審理，馬丁承認過失殺人，但拒不承認謀殺罪，陪審團則需考慮案發時馬丁的精神狀況，審判預計持續三周。

