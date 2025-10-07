快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本全球工作觀調查結果顯示，日本人不再工作至上。職場示意圖/ingimage。
日本全球工作觀調查結果顯示，日本人不再工作至上。職場示意圖/ingimage。

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

本次網路調查於2025年3月進行，涵蓋日、美、中、英、法、德等1萬4398名20至69歲全職上班族，顯示日本人的工作觀正從「工作優先」轉向「生活與薪水兼顧」的局面。

細看其中差異，日本「重視工作與生活平衡」的比例達44.6%，為六國之首。在「工作帶來的最重要感受」上，日本以「經濟上的滿意度」占43.4%居高，顯示薪資是投入工作的關鍵動機。但自評「公司就工作表現提供相對的薪資」者只有22.7%，反映努力與薪資失衡，降低了把工作擺第一的理由，與美、中等國形成落差。

研究團隊指出，日本員工難以增加工作熱情，與長期累積「對工作本身、職涯發展、評鑑制度、人際往來的失望與無力感」有關。要扭轉這個現象，企業不應只看成果，更要看見員工在過程中的努力，並依具體事實給予實質回饋。並且重視日常工作時小地方的溝通和累積的影響，讓員工理解「如何學習成長才會有成就與回報」。如此一來，才能激發員工自主行動的意願，相信自己有能力面對挑戰。

日本 職涯發展 薪水 上班族

延伸閱讀

熊頻繁現身嚇壞北海道居民 專家揪關鍵：森林樹木染病逼牠們下山

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

納豆多吃保健康？營養師籲「適量就好」 提醒這些族群要當心

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

相關新聞

6旬阿公突暴怒殺人！刺死女兒、勒斃女婿…自首前還去接4孫放學

2023年英國一名4寶媽及其丈夫在家中遭6旬繼父殘忍殺害，殺人後老翁去接4名孫子放學，將他們載到外婆家中後便前往警察局自首。

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

根據日媒「靜岡電視台」報導，靜岡市清水區的一處果園，在7年前開始使用鮪魚頭、尾、骨等加工後丟棄的部分，「廢物再利用」製成的有機肥料，近年來生產的柑橘格外香甜，成為話題。

弄丟手機後找回...相簿驚見「廢棄大樓屍骨照」！男嚇壞報案意外破懸案

好人好事恐怖屍骨發現案！泰國社交媒體瘋傳帖文，有網民上傳多張屍骨照到facebook，稱日前凌晨遺失手機，早上成功聯絡撿到手機的男子交還，對方看起來精神不穩，而樓主回家後查看手機，驚見相簿內有多張在廢棄大樓拍攝、有1具骷髏骨的照片，部份更屬「近鏡」，拍到遺體未完全「化骨」，毛髮仍在，機主嚇得急急警。

人倫悲劇！父勒死5歲女兒後輕生...媽媽下班回家見2具遺體崩潰痛哭

愛爾蘭發生「父女同死」的2屍倫常命案！當地有男子涉嫌殺害女兒後再輕生，至妻子下班回家看到2具冰冷遺體揭發事件，當場嚇得失聲尖叫，並由鄰居幫忙撥打求救電話。救護人員和警察到場時，證實兩人已經死亡，遺體目前已被送往進行屍檢。 警方初步調查後相信是男子先勒死女兒，然後再輕生，故列作「謀殺」及「自殺」案件處理，但由於無涉案人士在世，故無法提出刑事檢控。

14歲少女慘死...父檢查遺體揭真相驚「死因與隆胸手術有關」 醫生遭吊銷執照

未成年進行整形手術，事件值得關注！墨西哥1名14歲少女在父親不知情下接受隆胸及豐臀手術，一周後離世，父親辦喪禮時揭發女兒身上有接受隆胸手術的疤痕，質疑女兒的死因與整形手術有關，要求當局調查及提出訴訟。 目前少女母親的45歲整形外科醫生男友因涉嫌過失殺人罪接受調查。事件引起墨西哥民眾強烈關注，表達憤怒和悲痛，要求追責，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對事件表示譴責。 據外媒報道，墨西哥14歲少女帕洛瑪（Paloma Nicole Arellano Escobedo）於9月20日在杜蘭戈州（Durango）1間醫院去世，醫院稱死因是呼吸系統疾病引發腦水腫，惟少女的父親卡洛斯（Carlos Arellano）對醫院迅速準備好死亡證明感可疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。