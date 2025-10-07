日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

根據日媒「まいどなNews」報導，日本求職平台Indeed Rrecruit Partners公布「2025年全球工作觀調查」分析顯示，日本全職員工把「工作在人生中的重要性」評為六國中最低。與5年前相比，覺得「工作更重要」的日本受訪者僅20.2%，遠低於美國的51.6%、中國61.0%。

本次網路調查於2025年3月進行，涵蓋日、美、中、英、法、德等1萬4398名20至69歲全職上班族，顯示日本人的工作觀正從「工作優先」轉向「生活與薪水兼顧」的局面。

細看其中差異，日本「重視工作與生活平衡」的比例達44.6%，為六國之首。在「工作帶來的最重要感受」上，日本以「經濟上的滿意度」占43.4%居高，顯示薪資是投入工作的關鍵動機。但自評「公司就工作表現提供相對的薪資」者只有22.7%，反映努力與薪資失衡，降低了把工作擺第一的理由，與美、中等國形成落差。

研究團隊指出，日本員工難以增加工作熱情，與長期累積「對工作本身、職涯發展、評鑑制度、人際往來的失望與無力感」有關。要扭轉這個現象，企業不應只看成果，更要看見員工在過程中的努力，並依具體事實給予實質回饋。並且重視日常工作時小地方的溝通和累積的影響，讓員工理解「如何學習成長才會有成就與回報」。如此一來，才能激發員工自主行動的意願，相信自己有能力面對挑戰。