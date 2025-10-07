快訊

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

聯合新聞網／ 綜合報導
靜岡縣農業與水產業間成功形成了一股循環再生經濟。示意圖/Ingimage。
根據日媒「靜岡電視台」報導，靜岡市清水區的一處果園，在7年前開始使用鮪魚頭、尾、骨等加工後丟棄的部分，「廢物再利用」製成的有機肥料，近年來生產的柑橘格外香甜，成為話題。

位於駿河灣山坡上經營「大多和農園」的大多和建詞先生表示，因為「這是孩子們會吃進肚子的東西，不喜歡灑太多農藥」，在儘量不使用農藥外，對肥料也特別細心挑選。他說在前兩年的變化不明顯，但從第3年開始顧客就問「橘子園有換地方嗎？味道吃起來完全不一樣了！變得很香甜」在使用鮪魚肥料後，椪柑的營業額增加了近4成，也因為柑橘品質穩定提升，讓他另外研發出果醬、果汁等產品，增加收入。

供應這款肥料的「伊豆川飼料」同樣位於清水區，多年來製造茶葉、柑橘用肥與家畜用飼料。他們將製造罐頭與生魚片加工後，剩下的魚骨魚頭磨碎，再混合50多種原料，依照種植的作物和土壤製成專用肥料。這件事的源頭可追溯到1949年，創辦人親戚經營鮪魚罐頭廠，創辦人見大量丟棄的廢材覺得可惜而投入思考再利用的可能性。靜岡縣的鰹魚漁獲量全日本第一、鮪魚也占第二，完整的魚類加工鏈和高鮪魚捕獲量，促成了這門循環產業。

而這項肥料的效果也獲得靜岡大學農學系研究的證實。魚類肥料的精胺酸含量為化肥的兩倍，使用該肥料的茶葉，有助於放鬆與免疫相關功能的胺基酸數值也較高。伊豆川公司表示，農家常跟他們說「橘子更香甜多汁、茶葉品質也更好」，他們也正與學界持續合作檢驗這項結果，並期望當地的水產業與農業能一起發展、傳承下去。

鮪魚 柑橘 日本 茶葉

