弄丟手機後找回...相簿驚見「廢棄大樓屍骨照」！男嚇壞報案意外破懸案

香港01／ 撰文：李納德
泰國一男子，手機弄丟後找回，發現裡面出現多張屍體照片。屍體示意圖／Ingimage
泰國一男子，手機弄丟後找回，發現裡面出現多張屍體照片。屍體示意圖／Ingimage

好人好事恐怖屍骨發現案！泰國社交媒體瘋傳帖文，有網民上傳多張屍骨照到facebook，稱日前凌晨遺失手機，早上成功聯絡撿到手機的男子交還，對方看起來精神不穩，而樓主回家後查看手機，驚見相簿內有多張在廢棄大樓拍攝、有1具骷髏的照片，部份更屬「近鏡」，拍到遺體未完全「化骨」，毛髮仍在，機主嚇得急急警。

警方其後公布案件內情，指撿獲手機的男子到該廢棄建築物內避雨時自拍，意外發現屍骨，相信其證供無可疑，而他事後精神受創無法進食。警方已確認死者身份及成功聯絡到其兄長，推測他已死亡3至4個月，骸骨已交由法醫檢驗。

泰男上傳屍骨照引轟動

事發於泰國暖武里府，當地1名網民於9月30日在facebook發帖，上傳多張在廢棄大樓拍攝的骸骨照片，引起網民轟動。

樓主澄清照片非他所拍，事緣他凌晨遺失手機，早上醒來後，便用手機定位功能，成功聯繫撿到電話的男子，對方答應歸還，他便開車去交收。

遺失手機獲交還　相簿驚現數張廢棄大樓屍骨照

樓主到場發現，撿到手機的男子看起來精神狀態不穩，他回家才查看手機，驚見多出數張照片，相信是撿手機男子拍攝的「案發現場照」，現場是1幢廢棄建築，裏面有具已經化骨的屍體，更有部份照片是靠近去拍攝，特寫屍骨見到上面仍留有毛髮。

樓主呼籲民眾幫忙確認照片的位置，希望確認遺體身份，幫助死者與家人團聚。樓主最終在當地網紅協助下，成功找到涉事的廢棄建築並報警。

撿手機男稱玩自拍意外發現屍骨

警方調查指，發現手機的30歲男子巴斯（Bas）已接受問話，消息指，巴斯有精神病史，但他能配合警方盤問。

巴斯解釋，自己無意將手機據為己有，只是保留手機等待失主聯絡時，曾走入廢棄建築內避雨，當時他試圖解鎖手機不果，唯一可使用的功能只有拍照。

巴斯走上3樓打算玩自拍，結果意外發現一具屍骨，受驚下拍了幾張照片。他承認過去曾因盜竊逃避追捕而藏身該建築內，但僅限1樓，今次是首次登上其他樓層。

死者死亡3至4個月　已確認身份

警方認為巴斯供詞無可疑，而他疑因發現屍體後精神受創，事後無法進食，已轉介社工跟進。

屍骨正接受法醫檢查，而其旁有個黑色背包，裏面的錢包藏有死者的身份證，確認是55歲男子拉（La Kham-inbut），他來自北部南邦府，估計死亡時間為3至4個月。

警方已聯繫到死者的兄長，他表示兄弟倆曾在清邁一同生活，但後來拉到曼谷工作，他此後更換了電話號碼，兄弟已約1年時間無聯絡，而他會處理弟弟後事。

文章授權轉載自《香港01》

