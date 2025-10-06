人倫悲劇！父勒死5歲女兒後輕生...媽媽下班回家見2具遺體崩潰痛哭

愛爾蘭發生「父女同死」的2屍倫常命案！當地有男子涉嫌殺害女兒後再輕生，至妻子下班回家看到2具冰冷遺體揭發事件，當場嚇得失聲尖叫，並由鄰居幫忙撥打求救電話。救護人員和警察到場時，證實兩人已經死亡，遺體目前已被送往進行屍檢。

警方初步調查後相信是男子先勒死女兒，然後再輕生，故列作「謀殺」及「自殺」案件處理，但由於無涉案人士在世，故無法提出刑事檢控。

愛爾蘭住宅發生命案 父女倒斃屋內

綜合外媒報導，愛爾蘭警方於9月27日（周六）晚上8時許接獲民眾報案，指柏林西北部的芬格拉斯（Finglas）有住宅發生命案。

警方趕往現場，在屋內發現2具遺體，經確認為50歲的巴士司機達茲科夫斯基（Krzysztof Daczkowski），以及5歲女童茱莉亞（Julia Daczkowsa），其後證實兩人為父女關係。

妻回家驚見2具冰冷遺體極崩潰

而率先發現二人遺體的正是的達茲科夫斯基妻子、茱莉亞的母親阿加（Aga）。當時她下班回家，進屋後發現父女倆已經死亡，當場失聲尖叫衝出屋外，不少鄰居聽到她撕心裂肺的叫聲，於是急忙協助撥打求救電話。

父女遺體被送往進行屍檢

救護人員和警察趕到現場時，發現達茲科夫斯基倒臥在樓梯上，而女童則倒臥在樓上睡房內。據悉，她身上沒有明顯的暴力痕跡。事後警方封鎖涉事住宅進行調查，至周日（28日）中午，兩人遺體被送往進行屍檢。

警方初步調查指：男子勒死女兒後輕生

當地警方初步調查後，相信不涉及入室盜竊或第三方介入，認為是達奇科夫斯基先於睡房親手勒死女兒，然後再輕生，將列作「謀殺」及「自殺」案件處理，但由於無涉案人士在世，因此無法作出刑事檢控。

鄰居對事件感婉惜 門外留鮮花、蠟燭悼念

涉事家庭原籍波蘭，但在愛爾蘭已經生活一段時間，而遇害女童還有數周便迎來6歲生日。事發後，有不少鄰居都對事件感到婉惜，紛紛在住宅外留下鮮花、公仔、蠟燭、卡片等，以悼念2名死者。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

人妻圖私奔與姦夫同居 不想要3歲女兒 煲劇偷橋殺女棄屍終被捕

冷血殺女！35歲單親媽離奇被槍殺 兇手竟是爸爸 行兇動機極心寒

文章授權轉載自《香港01》