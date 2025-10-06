14歲少女慘死...父檢查遺體揭真相驚「死因與隆胸手術有關」 醫生遭吊銷執照

快訊

香港01／ 撰文：喬納森
墨西哥1名14歲少女因隆胸手術而死亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage
墨西哥1名14歲少女因隆胸手術而死亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage

未成年進行整形手術，事件值得關注！墨西哥1名14歲少女在父親不知情下接受隆胸及豐臀手術，一周後離世，父親辦喪禮時揭發女兒身上有接受隆胸手術的疤痕，質疑女兒的死因與整形手術有關，要求當局調查及提出訴訟。

目前少女母親的45歲整形外科醫生男友因涉嫌過失殺人罪接受調查。事件引起墨西哥民眾強烈關注，表達憤怒和悲痛，要求追責，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對事件表示譴責。

據外媒報道，墨西哥14歲少女帕洛瑪（Paloma Nicole Arellano Escobedo）於9月20日在杜蘭戈州（Durango）1間醫院去世，醫院稱死因是呼吸系統疾病引發腦水腫，惟少女的父親卡洛斯（Carlos Arellano）對醫院迅速準備好死亡證明感可疑。

墨西哥14歲少女隆胸一周後死亡

卡洛斯隨後為女兒舉辦喪禮，其間有親戚指帕洛瑪的胸部比以前大，卡洛斯愈感不對勁，於是請母親、姐姐和嫂子幫忙檢查女兒遺體，竟發現女兒身上有做隆胸手術留下的疤痕。卡洛斯認為女兒的死與整形手術有關，質疑醫院試圖掩蓋死因真相，故要求當局調查及驗屍，並提出訴訟。

死者母親整形外科醫生男友操刀被查

卡洛斯指出，事後揭發女兒的整形手術是於前妻同意下在9月12日進行，手術是由前妻的45歲整形外科醫生男友操刀，他指責前妻和其男友說謊掩蓋真相。

卡洛斯說，事前他對女兒動整形手術毫不知情，還以為女兒在山上旅行時感染了新冠肺炎住院，其後被告知情況危急，去醫院探望時，女兒已陷入昏迷狀態。

杜蘭戈當局正調查事件，最終驗屍結果需時10天或更長時間，目前涉事整形外科醫生已被吊銷執照，並正接受醫療事故調查。

文章授權轉載自《香港01》

整形手術

