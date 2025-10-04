快訊

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

死訊瞞近2年！金鐘五冠王「等不到節目播出」 因肝癌驟逝

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

婚禮變悲劇…28歲新郎跳舞狂歡1原因突倒地 新娘懷中猝逝嚇壞眾

香港01／ 撰文／桃樂斯
埃及1名28歲新郎在婚禮上與新娘甜蜜跳舞，但下秒倒地昏迷，最終在新娘子懷中猝逝，醫生其後確認新郎是因突發心臟病而去世。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
埃及1名28歲新郎在婚禮上與新娘甜蜜跳舞，但下秒倒地昏迷，最終在新娘子懷中猝逝，醫生其後確認新郎是因突發心臟病而去世。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

埃及發生「紅事變白事」慘劇。當地1名28歲新郎婚禮上與新娘甜蜜跳舞，但下秒倒地昏迷，最終在新娘子懷中猝逝，醫生其後確認新郎是因突發心臟病而去世。

現場片段流出，引來當地網友婉惜，紛紛留言哀悼，死者朋友亦形容他生前充滿活力，無法接受他突然離開，「向他的家人和妻子致以真誠的慰問」。

新郎「婚禮上跳舞狂歡」 牽手新娘甜蜜共舞

綜合外媒報導，事發於9月25日，埃及南部城市亞斯文省（Aswan）一對新人正舉辦婚禮。從現場影片所見，樂隊演奏音樂並演唱，身穿黑色西裝的28歲新郎阿什拉夫（Ashraf Abu Hakam）手牽新娘，一對新人甜蜜共舞，2人臉上揚起幸福的笑容。現場賓客亦開心熱舞，阿什拉夫之後和新娘一起揮動賽迪棍（源自埃及傳統舞蹈的道具，常在婚禮和特殊場合表演）慶祝。

新郎突心臟病發倒地 新娘懷中猝逝

正當與賓客共歡之際，阿什拉夫突倒地，隨時陷入昏迷狀態。在場賓客見狀即時通知新娘，不少人上前想參與搶救，婚禮陷入一片混亂，原本熱烈的音樂和歡笑聲瞬間被尖叫聲掃去。阿什拉夫其後返魂乏術，在新娘的懷中猝逝。醫生經檢驗後，確認新郎是因突發心臟病而死亡。

死者生前充滿活力 親友深切哀悼

相關片段在埃及網絡上瘋傳，不少人對此表示婉惜。阿什拉夫友人形容他充滿活力，無法接受早前才在對方訂婚典禮上猝死；而親友亦紛紛致以哀悼，「願上帝憐憫他，賜予他安息之地」、「我擔心可憐的新娘，以及隨後的議論」、「向他的家人和妻子致以真誠的慰問」。

延伸閱讀：

山西新娘被眾人當街綁電線桿上惹議 新郎朋友：事先徵得新人同意

婚禮太長？新娘結到一半竟累到睡着 被新郎叫醒秒露「厭世」表情

文章授權轉載自《香港01》

埃及 婚禮 新娘 新郎 心臟病

相關新聞

婚禮變悲劇…28歲新郎跳舞狂歡1原因突倒地 新娘懷中猝逝嚇壞眾

埃及發生「紅事變白事」慘劇。當地1名28歲新郎在婚禮上與新娘甜蜜跳舞，但下秒倒地昏迷，最終在新娘子懷中猝逝，醫生其後確認...

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

韓男殺女友屍體塞「泡菜冰箱」冷藏1年未腐爛…現任女友代接警察電話起疑心

韓國發生1宗駭人殺人案，全北特別自治道群山市1名41歲男子，因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方，其後將女友屍體塞進泡菜冰箱中近1年，並代繳租金和代回訊息掩飾罪行，案件最終因女友妹妹報案失蹤被揭發，目前男子因涉嫌殺人和藏匿屍體罪被捕。

虛擬耶穌？宗教導入AI信徒褒貶不一 應用程式評分高達4.7

人工智慧（AI）這項顛覆社會各個角落的技術，正悄然滲入宗教領域，帶來虛擬耶穌與自動化講道的變化，而信徒對這一現象褒貶不一

美加熱門政治話題！加拿大400隻鴕鳥恐遭撲殺 川普盟友出面聲援

加拿大和美國的關係本已緊張，如今加拿大卑詩省一家農場因去年12月禽流感事件，導致現在400隻鴕鳥的生死命運成為兩國熱門政...

小可愛變小可怕！電競正妹敷吉伊卡哇面膜 網笑翻：以為是鬼滅之刃

據日媒「ねとらぼ」報導，日本人氣漫畫系列「吉伊卡哇」（意為又小又可愛的傢伙）周邊琳瑯滿目，近期一款臉部面膜意外掀起爆笑話題。主打「變身可愛角色又能保養」，實際使用時卻因五官錯位，被網友笑稱是「美容界的恐怖片」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。