快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

香港01／ 撰文／桃樂斯
警方拘捕死者的父親巴拉特（左下藍衣）。（網路影片截圖）
警方拘捕死者的父親巴拉特（左下藍衣）。（網路影片截圖）

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

民眾報稱鄰居住處曾傳槍聲 17歲少女不知所終

綜合印度媒體等報導，事發於印度中央邦（Madhya Pradesh）莫雷納（Morena）縣，當地警方於9月27日接到匿名電話報案，指於9月23日聽到鄰居住處傳出槍聲和尖叫聲，及後鄰居家17歲女兒西卡瓦爾（Divya Sikarwar）便不知所終。

少女陳屍河中 父親曝因「跨種姓問題」動殺機

警方搜索多時，終於昆瓦里河（Kunwari River）發現西卡瓦爾遺體。雖然西卡瓦爾遺體長時間被浸泡水中，經已嚴重腐爛，但法醫仍能從其頭部發現她曾遭到近距離槍擊所致的傷口。警方調查後，拘捕死者父親巴拉特（Bharat Sikarwar），他承認因跨種姓關係和女兒激烈爭執，繼而殺害對方。

死者出身高種姓家庭 和「低種姓」男子交往激怒家族

死者西卡瓦爾生於高種姓的剎帝利（Kshatriya，印度種姓制度中的第二階級）家庭，卻與一名低種姓男子交往，這段關係激怒了剎帝利家族，巴拉特於是對女兒實施「榮譽處決」，狠心槍殺對方並以防水布袋包裹屍體，再綁上石塊，丟入距離住處30公里的河中。

死者父母口供反覆 引警方懷疑揭事件

而西卡瓦爾父母最初曾聲稱，女兒因被風扇電擊致死，隨後又改稱對方開槍輕生，指她在送院途中死亡，驚慌失措下便決定在河中火化屍體。由於兩人口供反覆，加上西卡瓦爾2名未成年弟妹在事發後失蹤至今，種種因素加強案件涉謀殺之嫌，目前警方將以「榮譽處決」方向繼續調查。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

恐怖情殺！印度20歲女欲和情夫斬纜 「被嘴巴塞雷管」再引爆慘死

嫌妻又肥又黑！狠男誘騙塗易燃液當美白藥水 放火殺妻 判刑曝光

文章授權轉載自《香港01》

印度 槍擊 殺人 棄屍

相關新聞

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

印度發生1宗「榮譽處決」案。當地有民眾報稱聽到鄰居家曾傳出槍聲，然後發現對方17歲女兒不知所終，警方搜索後發現少女陳屍河中，遺體嚴重腐爛，而頭部更出現近距離槍擊傷口。警方調查後拘捕死者父親，他承認因不滿女兒和低種姓的男子交往，為維護尊嚴或家族名譽，於是槍殺女兒，再將她棄屍河中。

韓男殺女友屍體塞「泡菜冰箱」冷藏1年未腐爛…現任女友代接警察電話起疑心

韓國發生1宗駭人殺人案，全北特別自治道群山市1名41歲男子，因股票投資問題與女友爭吵並掐死對方，其後將女友屍體塞進泡菜冰箱中近1年，並代繳租金和代回訊息掩飾罪行，案件最終因女友妹妹報案失蹤被揭發，目前男子因涉嫌殺人和藏匿屍體罪被捕。

虛擬耶穌？宗教導入AI信徒褒貶不一 應用程式評分高達4.7

人工智慧（AI）這項顛覆社會各個角落的技術，正悄然滲入宗教領域，帶來虛擬耶穌與自動化講道的變化，而信徒對這一現象褒貶不一

美加熱門政治話題！加拿大400隻鴕鳥恐遭撲殺 川普盟友出面聲援

加拿大和美國的關係本已緊張，如今加拿大卑詩省一家農場因去年12月禽流感事件，導致現在400隻鴕鳥的生死命運成為兩國熱門政...

小可愛變小可怕！電競正妹敷吉伊卡哇面膜 網笑翻：以為是鬼滅之刃

據日媒「ねとらぼ」報導，日本人氣漫畫系列「吉伊卡哇」（意為又小又可愛的傢伙）周邊琳瑯滿目，近期一款臉部面膜意外掀起爆笑話題。主打「變身可愛角色又能保養」，實際使用時卻因五官錯位，被網友笑稱是「美容界的恐怖片」。

急需用錢！22歲年輕媽竟開價「1.4萬台幣」想賣掉3月大女兒

虎毒不吃兒，但有媽媽竟為了錢而企圖把女兒賣掉！馬來西亞發生賣嬰案。1名22歲的華裔母親因經濟問題和丈夫發生口角，由於她急需用錢，所以瞞着丈夫，試圖將3個月大女兒賣掉，以換取2,000令吉（約14,476新台幣）報酬，最後事件東窗事發而被制止。媽媽被告在庭上認罪，由於控方尚未完成其他法律文件，所以要求法官擇日裁決，該名女嬰目前交由社會及福利局照顧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。