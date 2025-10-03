虛擬耶穌？宗教導入AI信徒褒貶不一 應用程式評分高達4.7

快訊

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
一款名為 Text with Jesus 的應用程式擁有數千名付費訂閱者。使用者可以向瑪利亞、約瑟、耶穌及近乎所有12位使徒提問。 法新社

人工智慧（AI）這項顛覆社會各個角落的技術，正悄然滲入宗教領域，帶來虛擬耶穌與自動化講道的變化，而信徒對這一現象褒貶不一。

法新社報導，在社交方式和參與形式迅速轉變的時代，宗教聊天機器人和宗教數位服務不斷增加，提供諮詢、安慰與靈性指引。

其中一款名為 Text with Jesus 的應用程式擁有數千名付費訂閱者。使用者可以向瑪利亞、約瑟、耶穌及近乎所有12位使徒提問。

該應用程式的開發公司 Catloaf Software 執行長彼得（Stephane Peter）表示，這款應用旨在幫助使用者了解信仰內容，「這是一種以互動方式探討宗教議題的新方式」。

雖然應用程式明確標示使用人工智慧，但當使用者直接詢問時，虛擬摩西與耶穌並不會承認自己是 AI。

彼得表示，Text with Jesus 使用的 ChatGPT 最新版本GPT-5，比舊版更善於執行指令，也更擅長保持角色設定，且更有力地否認自己是機器人。

他指出，雖然許多人認為該應用程式褻瀆神明，但其在 App Store 的評分仍高達4.7/5。

天主教線上事工 Catholic Answers 去年推出動畫 AI角色「Father Justin」時，也感受到了敏感度的挑戰。該事工資訊技術部主任柯斯蒂羅（ChristopherCostello）說：「許多人因為使用神父角色而感到不滿。」幾天後，Catholic Answers 將該角色名稱去掉「神父」頭銜，只稱作 Justin。柯斯蒂羅說：「我們不想取代人類，只是想提供幫助。」

其他主要宗教也有類似應用程式，例如伊斯蘭的Deen Buddy、印度教的 Vedas AI，以及佛教的 AIBuddha。多數定位為經文互動介面，而非實際的神聖化身。

現年28歲、隸屬聖公會（Anglican Church）的菲律賓女性尼卡（Nica）表示，她幾乎每天都使用ChatGPT 研讀經文—即使她的牧師希望她不要使用。

她說：「我會說這是一層額外的補充。我在基督徒社群中，我和丈夫都有靈性導師。只是有時候我對聖經有一些隨機的疑問，想要立即得到答案。」

一位名叫埃瑪努埃拉（Emanuela）的女子在離開紐約聖派屈克大教堂（St. Patrick's Cathedral）時表示：「想要信仰上帝的人也許不應該問聊天機器人。他們也應該跟真正信仰的人交談。」

猶太教拉比蘭格納（Gilah Langner）說，哈拉卡（halakhah）—源自「妥拉（Torah）」的宗教法律總體—有許多解釋。猶太人需要其他猶太人的見解與觀點，才能連結到自己的信仰傳統。

蘭格納告訴法新社：「我不認為AI能提供這種體驗。雖然理論上可能非常細膩，但情感連結缺失。」

她並說，AI可能會讓人感到「孤立，與活生生的傳統缺乏有機連結」。

應用程式 信仰 猶太 耶穌 神父 AI APP ChatGPT

