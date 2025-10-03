美加熱門政治話題！加拿大400隻鴕鳥恐遭撲殺 川普盟友出面聲援

快訊

中央社／ 溫哥華3日專電
加拿大和美國的關係本已緊張，如今加拿大卑詩省一家農場因去年12月禽流感事件，導致現在400隻鴕鳥的生死命運成為兩國熱門政治話題。 路透社
距離溫哥華東方600公里處的埃奇伍德（Edgewood）是一個被山脈環繞的僻靜社區，人口僅200多人，一向乏人問津。過去大半年時間卻因為區內的環球鴕鳥農場（Universal Ostrich Farm）飼養的400隻鴕鳥將被撲殺的消息傳播，小社區躍上了國際新聞版面，甚至美國總統川普（Donald Trump）的一些盟友都出面聲援農場主人。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）、美國公共醫療計劃負責人歐茲醫生（MehmetOz）和美國億萬富翁卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）等川普好友，呼籲加拿大不要撲殺這些鴕鳥。

小羅勃甘迺迪曾當面向加拿大食品檢驗局（CFIA）局長馬金農（Paul MacKinnon）關切鴕鳥命運，呼籲重新考慮撲殺政策。歐茲公開表示，願意將鴕鳥安置在他位於佛羅里達的牧場。卡齊瑪提迪斯稱已致函加拿大總理卡尼（Mark Carney），也向美國總統川普提到鴕鳥事件。

事件源起於去年12月，加拿大食品檢驗局檢測出該農場死亡的數十隻鴕鳥感染禽流感病毒。基於世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）的規則，需要執行全面撲殺以防止禽流感擴散。「撲殺令」頒布後，400隻鴕鳥的生死爭議逐漸發酵。

農場主人艾斯波森（Karen Espersen）說，目前活著的400隻鴕鳥都很健康，並具有「群體免疫力」，相信這些倖存的鴕鳥具有科學價值，應該停止撲殺，希望CFIA能再度檢測。

CFIA則稱，鴕鳥可能沒有表現出任何臨床疾病症狀，但可能會傳播病毒，且病毒可能進一步傳播給人類、牲畜和野生動物，甚至可能導致禽流感病毒發生基因突變。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）生化教授佩勒克（Steven Pelech）、貴湖大學（University of Guelph）免疫學家布林德（ Byram Brindle）以及前加拿大公共衛生署經理威爾森（Jeff Wilson）等專家稱，鴕鳥壽命長達數十年，且不像母雞一樣被飼養在密集環境中，所以應區別看待，且這些鴕鳥將對醫學研究有重要價值，不應該被撲殺。

全球各地有許多人為這群鴕鳥抱不平。

為了捍衛鴕鳥性命，農場主人一路打官司，前兩級法院都敗訴，9月24日在撲殺令即將執行前，加拿大最高法院在緊急關鍵時批准了暫緩撲殺，暫時保住這群鴕鳥性命，但尚未宣布是否接受這宗上訴審理。

卡齊瑪提迪斯與農場主人今天在記者會上說，加拿大最高法院做出符合常識的解決方案，他們要求CFIA重新對鴕鳥檢測病毒，如果CFIA不願意，請允許美國食品暨藥物管理局（FDA）檢測。

加拿大和美國的關係本已緊張，如今加拿大卑詩省一家農場因去年12月禽流感事件，導致現在400隻鴕鳥的生死命運成為兩國熱門政...

