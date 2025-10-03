急需用錢！22歲年輕媽竟開價「1.4萬台幣」想賣掉3月大女兒

虎毒不吃兒，但有媽媽竟為了錢而企圖把女兒賣掉！馬來西亞發生賣嬰案。1名22歲的華裔母親因經濟問題和丈夫發生口角，由於她急需用錢，所以瞞着丈夫，試圖將3個月大女兒賣掉，以換取2,000令吉（約14,476新台幣）報酬，最後事件東窗事發而被制止。媽媽被告在庭上認罪，由於控方尚未完成其他法律文件，所以要求法官擇日裁決，該名女嬰目前交由社會及福利局照顧。

一家收入微薄

大馬媒體於今年9月報導，現年22歲女被告甄卿婷（譯音）和丈夫育有3名小孩，分別為3歲、2歲和3個月又12天，一家人住在馬六甲，當中丈夫擔任貨倉管理員，收入微薄，甄女來自巴生（Klang），是全職家庭主婦，負責照顧么女，其餘2名小孩則交由雙親照顧。

以2,000令吉賣3個月大女兒

據了解，事發時甄女和丈夫因經濟問題發生爭執，但她急需用錢，因此瞞着丈夫，於2025年9月17日晚上8時許，甄女在甲市萬達卡峇1間洗衣店，以2,000令吉（約14,476新台幣）將女兒賣給來自霹靂州的華裔夫婦，對方分別為51歲和35歲，但最終事跡敗露。

女被告考慮3秒後認罪

案件在甲市愛極樂法庭進行審理，女被告被控《2001年兒童法令》第48條，在沒有代表律師下，她考慮3秒後認罪，由於副檢察司尚未完成相關法律文件，於是要求法官擇日裁決，法官定於10月中作出判決，批准被告以8,000令吉（約57,882元新台幣）保釋，同時下令被告每個月到警署報到，案中嬰兒則暫時交由甲州社會及福利局照顧。

最高可被罰入獄20年和罰款5萬令吉

被告一旦被判罪名成立，最高可面對入獄20年和罰款5萬令吉（約9萬港元），或者兩者兼施，當地媒體沒有報導甄女為何急需要用錢。

